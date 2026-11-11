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La Fórmula 1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ratificó que se disputarán los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

11 de noviembre 2026 · 16:38hs
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El Alpine de Franco Colapinto durante el GP de San Pablo de la Fórmula 1.

Andrés Mancini / La Capital

El Alpine de Franco Colapinto durante el GP de San Pablo de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 ya tiene a sus campeones definidos, con Kimi Antonelli y Mercedes haciendo historia, pero se acerca el cierre de la temporada y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ratificó los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi pese al conflicto bélico de Medio Oriente.

El mandatario de la entidad compartió un posteo en su cuenta personal de Instagram con el mensaje “estamos listos” en relación a las carreras que se llevarán a cabo el 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail y el 6 de diciembre en el Yas Marina.

Ben Sulayem se encargó de descartar los rumores sobre un posible cambio de sede para el cierre del campeonato con motivo de los conflictos bélicos que se desarrollan en la región y afirmó: “Estamos plenamente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales y un desenlace espectacular para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA”.

“Esperamos dar la bienvenida a pilotos, equipos y aficionados en dos circuitos emblemáticos para un cierre de temporada inolvidable. Nos vemos en la parrilla”, enfatizó el dirigente emiratí.

La Fórmula 1 cerrará la temporada nuevamente en Abu Dhabi.

La Fórmula 1 cerrará la temporada nuevamente en Abu Dhabi.

La Fórmula 1 y el conflicto en Medio Oriente

A comienzos de esta temporada, la Fórmula 1 decidió suspender los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin, que se iban a disputar en abril durante la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

>> Leer más: Las tres últimas estaciones de un buen 2026 para Alpine y Franco Colapinto

Tras las postergaciones, resolvieron trasladar el GP de Baréin a Malasia, el cual se disputó en octubre en el Circuito Internacional de Sepang, pero con todos los estandartes de Baréin. Debido a la cancelación del GP de Arabia Saudita, el campeonato contará con un total de 23 carreras.

Con los últimos dos Grandes Premios confirmados, la F1 finalizará la temporada con el cronograma tal cual estaba planeado: Las Vegas entre el 19 y el 21 de noviembre, Qatar del 27 al 29 de noviembre y la última carrera en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre.

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