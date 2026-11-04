Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario y buscan a los autores

Pablo Godoy fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa a bordo de un furgón. Los delincuentes huyeron en motocicleta

Uno de los responsables del crimen en Larralde al 2800 tenía casco puesto.

La Fiscalía Regional de Rosario pidió colaboración este martes para esclarecer un crimen en la zona oeste de la ciudad. Los investigadores decidieron publicar el video del ataque a balazos contra Pablo Godoy , uno de los elementos principales entre la evidencia de un caso sin resolver.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó ayuda para identificar al autor de los disparos y a otro delincuente en Larralde al 2800 , a pocas cuadras de la colectora exterior de avenida Circunvalación. El asesinato ocurrió hace casi un mes y desde entonces no hay personas imputadas ni detenidas por la causa.

La grabación que difundió el organismo judicial ratifica la hipótesis inicial sobre la balacera fatal. La víctima de 39 años fue emboscada mientras estacionaba en la puerta de su casa , aunque los encargados de la pesquisa evitaron pronunciarse respecto de la posible causa del homicidio.

Hasta el momento, la fiscal Agustina Eiris estableció que los autores del crimen se acercaron a Godoy a bordo de una motocicleta Honda Wave . Un hombre armado se paró frente a la ventanilla del acompañante durante la noche del jueves 8 de octubre, abrió fuego rápidamente y después huyó en el mismo vehículo.

El tirador estaba vestido con ropa oscura. Tenía una campera negra con franjas blancas sobre las mangas y un casco gris, de manera que su rostro no era visible en el momento de los disparos.

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Godoy venía manejando una Renault Kangoo blanca y estaba solo. Después de los balazos y el escape de los delincuentes, murió en el acto.

Los encargados del operativo secuestraron seis vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros en la escena del crimen. En el video se puede ver al autor de los disparos y sólo parcialmente al conductor de la moto.

Según el registro de la Policía de Fanta Fe, la víctima ya había sido atacada en marzo de 2019. En aquella oportunidad lo agredieron cerca del cruce de avenida Circunvalación y Rivarola. Tras la denuncia, lo llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por una lesión en su pierna derecha.

¿Cómo colaborar con la investigación del caso?

Cualquier persona que cuente con datos sobre el tirador o la persona que manejaba la motocicleta puede comunicarse telefónicamente a través del 911 para prestar declaración. También es posible enviar un correo electrónico a [email protected] o contactarse con la Fiscalía Regional Segunda mediante redes sociales.

Voceros del MPA recordaron que todos los testimonios se manejan con absoluta reserva en cuanto a la identidad. Además, los colaboradores tienen la chance de dirigirse en persona al Centro de Justicia Penal, ubicado en Sarmiento 2850.