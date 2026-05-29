Newell's y una arranque de pretemporada con una base fuerte en inferiores

Seguramente no será el plantel definitivo, ni quedarán todos los jugadores que este jueves han iniciado la pretemporada de Newell's . Sin embargo, después de mucho tiempo, la lista armada para comenzar a trabajar en el complejo Jorge Bernardo Griffa cuenta con muchos futbolistas surgidos de las divisiones inferiores .

El mapa de juveniles formados en la institución marca en qué posiciones la Lepra trabaja mejor. También refleja otras ausencias de jugadores que nacieron futbolísticamente dentro de la cantera rojinegra .

Comenzando con el repaso entre los arqueros, y más allá de que parece difícil su continuidad para el próximo Torneo Clausura, aparece Williams Barlasina . Se le suman uno de los mejores guardametas de la Copa Proyección de reserva como Francisco Sciarini y Josué Reinatti , hoy titular, que tuvo un cortísimo paso por Bella Vista, ya que la mayoría de las inferiores las hizo en River Plate .

En lo defensivo sólo hay un futbolista, Ian Glavinovich , que tampoco tiene claro cuál será su futuro, pero también salió de las huestes del Griffa. Entre los laterales, tanto un establecido en el último torneo como Jerónimo Russo y Martín Luciano son parte del ADN leproso.

Pero la particularidad aparece en la mitad de cancha, ya que Rodrigo Herrera es el único mediocampista que no pasó por las inferiores rojinegras. Todos los demás nacieron en la cantera de Newell's como Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar, Marcelo Esponda, Facundo Guch, Valentino Acuña y David Sotelo.

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Claro que el contrapunto está en ofensiva y allí, claramente, se ve la escasez de delanteros que han surgido de la Lepra en los últimos años. Solamente Francisco Scarpeccio está entre las variantes que tendrá Frank Kudelka para el próximo campeonato.

Todo esto marca la idea que tiene el cuerpo técnico de poder acompañar a los futbolistas surgidos de Bella Vista y que tengan su oportunidad en primera división. La lista no sólo puede tener bajas, también que es posible que se sumen jugadores con un buen presente en la reserva como Joaquín Amadio, Sebastián Montero o Lucas Baños, que hizo su debut profesional, entre otros.