La Capital | Información General | Unión Europea

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura

La empresa china recibió una sanción de 200 millones de euros por parte de la UE

28 de mayo 2026 · 22:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura

La empresa china Temu recibió una multa de 200 millones de euros de la Unión Europea, luego de que una investigación determinara que el minorista en línea no protegió convenientemente a los consumidores, al ofrecer productos calificados como ilegales por la UE, como juguetes tóxicos o peligrosos y aparatos electrónicos poco seguros.

La sanción del bloque de 27 países se produce tras las conclusiones preliminares del año pasado, según las cuales Temu exponía a los clientes a un alto riesgo derivado de productos a la venta en su plataforma —como juguetes para bebés y pequeños aparatos electrónicos— que no cumplían las normas de seguridad del consumidor de la UE.

>> Leer más: Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico

La Comisión Europea impuso la sanción en virtud de la ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), un amplio conjunto de normas que exige a las plataformas en línea hacer más para mantener a los usuarios de internet a salvo de contenido nocivo o de mercancías sospechosas.

Es la segunda vez que Bruselas impone una multa a través de la DSA en sus tres años de vigencia. La primera fue una sanción de 120 millones de dólares a la red social X (ex-Twitter) de Elon Musk.

Temu calificó como “desproporcionada” a la multa de la UE.

La decisión está relacionada con la primera evaluación a Temu realizada por la Comisión en virtud de la DSA en 2024. "No refleja el estado actual de nuestros sistemas”, afirmó la empresa.

“Temu colaboró de manera constructiva con la Comisión durante todo el proceso y desde entonces ha tomado medidas adicionales para reforzar la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección de los usuarios”, explicó la firma en un comunicado.

Temu, que comercializa por internet productos baratos —desde ropa hasta artículos para el hogar—, tiene 92 millones de usuarios en la Unión Europea y es propiedad de PDD Holdings Inc., que también es dueña de la popular web china de comercio electrónico Pinduoduo.

La Comisión indicó que Temu no logró identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de que se vendan productos ilegales en la plataforma ni el perjuicio resultante para los consumidores europeos.

Los investigadores llevaron a cabo un “ejercicio de compras misteriosas” que encontró una serie de productos “no conformes”, incluidos muchos cargadores de dispositivos electrónicos que no superaron pruebas básicas de seguridad. También hallaron un porcentaje muy alto de juguetes para bebés que planteaban riesgos de seguridad, ya sea porque contenían sustancias químicas en niveles que excedían los límites permitidos o porque tenían piezas que se desprendían y podían suponer un riesgo de asfixia.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del miércoles 27 de mayo

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha

hubo un solo ganador en el quini 6, que se llevo 600 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se llevó 600 millones de pesos

murio un fisicoculturista e influencer brasileno de 22 anos

Murió un fisicoculturista e influencer brasileño de 22 años

uganda cerro las fronteras con el congo, que ya tiene 220 muertos por el ebola

Uganda cerró las fronteras con el Congo, que ya tiene 220 muertos por el ébola

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

En Newell's comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura

Ariel Holan puede ser rival de Central luego de clasificar primero a Cerro Porteño

Ariel Holan puede ser rival de Central luego de clasificar primero a Cerro Porteño

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Ocurrió en Ludueña. La pericia no pudo determinar cómo fue el impacto y la moto fue compactada antes de que se conociera el informe técnico
Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Por Claudio Berón
Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Grito federal: los industriales reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Por Alvaro Torriglia
Economía

Grito federal: los industriales reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave
La Región

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave

Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer
Policiales

Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer

Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático
La Ciudad

Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

En Newell's comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

Ovación
El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

Por Gustavo Conti
Ovación

El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

Newells puso primera en Bella Vista y ya enfoca todo en el torneo Clausura

Newell's puso primera en Bella Vista y ya enfoca todo en el torneo Clausura

Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y Lo Celso, y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y Lo Celso, y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

Policiales
Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer
Policiales

Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Newells aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador

Newell's aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

Las obras en la avenida Jorge Newbery están casi listas y anticiparon cuándo será la inauguración

Las obras en la avenida Jorge Newbery están casi listas y anticiparon cuándo será la inauguración

Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático

Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático

Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo

Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo

Imputarán a cuatro detenidos por el crimen frente a un súper chino
Policiales

Imputarán a cuatro detenidos por el crimen frente a un súper chino

Conciliación obligatoria: La lucha continúa, afirman aceiteros de San Lorenzo
Economía

Conciliación obligatoria: "La lucha continúa", afirman aceiteros de San Lorenzo

El titular de Agricultura y su enojo porque no recibió aplausos: Pónganle flow
Política

El titular de Agricultura y su enojo porque no recibió aplausos: "Pónganle flow"

Fallo inédito en Córdoba: vinculan la vacuna Sputnik V con la muerte de una joven
Salud

Fallo inédito en Córdoba: vinculan la vacuna Sputnik V con la muerte de una joven

Niebla: se renovó la advertencia por escasa la visibilidad en rutas
LA CIUDAD

Niebla: se renovó la advertencia por escasa la visibilidad en rutas

Detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newells
POLICIALES

Detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newell's

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio
La Ciudad

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Balearon un súper chino y murió un anciano que estaba en la puerta
Policiales

Balearon un súper chino y murió un anciano que estaba en la puerta

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha

Jorge Almirón: El balance de Central en la Libertadores es súper positivo

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Jorge Almirón: "El balance de Central en la Libertadores es súper positivo"

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados
La Ciudad

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas
La Ciudad

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9
La Ciudad

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

La historiadora rosarina agraviada por Milei recibió un premio internacional
La Ciudad

La historiadora rosarina agraviada por Milei recibió un premio internacional

Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso al Hotel Sol de Funes
La Región

Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso al Hotel Sol de Funes

Qué factores intervienen en la formación de la niebla en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Qué factores intervienen en la formación de la niebla en Rosario

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado
Policiales

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido
Ovación

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Capital de la cardiología: 5.000 especialistas llegan a Rosario para un congreso
Salud

Capital de la cardiología: 5.000 especialistas llegan a Rosario para un congreso

Asesinato en un búnker de drogas de zona oeste: piden 19 años para el acusado
Policiales

Asesinato en un búnker de drogas de zona oeste: piden 19 años para el acusado