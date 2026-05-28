La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura

La empresa china recibió una sanción de 200 millones de euros por parte de la UE

La empresa china Temu recibió una multa de 200 millones de euros de la Unión Europea, luego de que una investigación determinara que el minorista en línea no protegió convenientemente a los consumidores, al ofrecer productos calificados como ilegales por la UE, como juguetes tóxicos o peligrosos y aparatos electrónicos poco seguros.

La sanción del bloque de 27 países se produce tras las conclusiones preliminares del año pasado, según las cuales Temu exponía a los clientes a un alto riesgo derivado de productos a la venta en su plataforma —como juguetes para bebés y pequeños aparatos electrónicos— que no cumplían las normas de seguridad del consumidor de la UE.

La Comisión Europea impuso la sanción en virtud de la ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), un amplio conjunto de normas que exige a las plataformas en línea hacer más para mantener a los usuarios de internet a salvo de contenido nocivo o de mercancías sospechosas.

Es la segunda vez que Bruselas impone una multa a través de la DSA en sus tres años de vigencia. La primera fue una sanción de 120 millones de dólares a la red social X (ex-Twitter) de Elon Musk.

Temu calificó como “desproporcionada” a la multa de la UE.

La decisión está relacionada con la primera evaluación a Temu realizada por la Comisión en virtud de la DSA en 2024. "No refleja el estado actual de nuestros sistemas”, afirmó la empresa.

“Temu colaboró de manera constructiva con la Comisión durante todo el proceso y desde entonces ha tomado medidas adicionales para reforzar la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección de los usuarios”, explicó la firma en un comunicado.

Temu, que comercializa por internet productos baratos —desde ropa hasta artículos para el hogar—, tiene 92 millones de usuarios en la Unión Europea y es propiedad de PDD Holdings Inc., que también es dueña de la popular web china de comercio electrónico Pinduoduo.

La Comisión indicó que Temu no logró identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de que se vendan productos ilegales en la plataforma ni el perjuicio resultante para los consumidores europeos.

Los investigadores llevaron a cabo un “ejercicio de compras misteriosas” que encontró una serie de productos “no conformes”, incluidos muchos cargadores de dispositivos electrónicos que no superaron pruebas básicas de seguridad. También hallaron un porcentaje muy alto de juguetes para bebés que planteaban riesgos de seguridad, ya sea porque contenían sustancias químicas en niveles que excedían los límites permitidos o porque tenían piezas que se desprendían y podían suponer un riesgo de asfixia.