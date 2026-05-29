El adolescente baleado evoluciona bien: "No sangró demasiado y sigue compensado"

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casim, dio detalles del estado de salud del joven atacado este jueves por la noche

Balacera en zona sudoeste. Dos hombres en moto pasaron por el lugar y tirotearon el "carrito" de comidas

El Hospital de Niños donde está internado el adolescente herido una balacera en zona oeste

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela , Eduardo Casim, brindó este viernes a la mañana el parte de salud del adolescente de 14 años que fue alcanzado por una bala en el abdomen en un tiroteo contra un precario carrito de comidas en Lavalle al 4300.

En declaraciones a LT8 , el responsable del Vilela señaló: “El chico ingresó al hospital alrededor de las 21.30. No llegó en ambulancia, lo trajeron sus familiares. Estaba consciente, compensado hemodinámicamente. Fue evaluado por el equipo de cirugía del hospital y se decidió que pasara a quirófano por las características de la herida por arma de fuego que sufrió con ingreso y salida del proyectil a nivel abdominal”.

“En el proceso de revisión en el quirófano se constataron lesiones a nivel intestinal y hepático. Todos eso fue reparado desde el punto de vista quirúrgico. Ahora cursa el proceso pos operatorio en la sala de cuidados intensivos. Está despertándose, afortunadamente sigue compensado ”, subrayó.

Casim agregó que por el momento el chico “no requiere medicación para sostener la presión arterial. Recibe suero, aún no puede alimentarse por algunos días y seguirá con cobertura de antibióticos”.

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El titular del Vilela, al profundizar datos sobre la situación sanitaria del adolescente, dejó en claro que por muy poco margen el caso no fue aún más grave. “El chico llegó al hospital vigil y compensado, porque no tuvo una pérdida de sangre masiva, cosa que puede ocurrir en una lesión abdominal importante que puede llegar a ser fatal. Afortunadamente, la bala no afectó a órganos que hayan sangrado mucho y por eso llegó compensado”.

carrito baleado 2 Balacera en zona sudoeste. Dos hombres en moto pasaron por el lugar y tirotearon el "carrito" de comidas Foto: La Capital / Virginia Benedetto

“Como mínimo, este chico estará otras 24 horas en la sala de cuidados intensivos. Una vez que confirmemos que sigue compensado y que no hay riesgos, pasará a sala general. Habrá que esperar unos días para ir evaluando la evolución clínica”, destacó.

Descenso en el número de heridos de bala

Al ser consultado sobre las estadísticas de niños y niñas heridos con armas de fuego que ingresan al Hospital Vilela, Casim reveló que se experimenta una baja en la cantidad de casos, al menos que llegan al nosocomio de Virasoro e Italia.

“En 2023, tuvimos 26 casos; en 2025, 12, y en lo que va de este año el de anoche fue el cuarto herido que atendimos en el Hospital”, destacó.