Luis Caputo: "Será un 2027 atípico, la economía se va a llevar puesta a la política y Milei ganará cómodamente"

El ministro de Economía aseguró que a lo largo del actual mandato se acumulará una fuerte expansión de la actividad. Aseguró que son el gobierno que más impuestos bajó

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró este jueves que la economía acumulará un saldo de crecimiento punta a punta del 20% a lo largo del mandato de Javier Milei . En un discurso en el que apuntó contra el periodismo, habló de la inflación, las inversiones, el dólar y los impuestos. Y lanzó un pronóstico en clave electoral: "Será un 2027 atípico, la economía se va a llevar puesta a la política".

Así se pronunció Caputo durante una disertación en el Latam Economic Forum, que se realiza esta mañana en Parque Norte . De cara a un año qu e despierta temores en el mercado y advertencias de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario aseguró que usualmente la desestabilización que ocurre en procesos electorales se ha dado porque la economía estaba "floja de defensas".

"Hoy la frustración de muchos políticos y periodistas es que no pueden creer lo que está pasando: shock externo, internas, todo lo que quieran, pero la bolsa sube 8%, el riesgo país va a 500 puntos y el BCRA ti ene que comprar u$s150 millones por día. Lo esconden en los diarios, pero la gente no es tonta y se da cuenta", disparó.

En un discurso de fuerte clave política, Caputo intentó reflejar optimismo ante los inversores y economistas: "2027 va a ser el año en el que más se va a crecer, el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar".

Con ello, el titular del Palacio de Hacienda busca despejar dudas de los inversores respecto del potencial escenario electoral del año próximo, en el que el triunfo de la Libertad Avanza no estaría asegurado, según indican las encuestas. Por el contrario, el funcionario antepuso los datos de la macroeconomía a los de la opinión pública.

"No hay duda que la mayoría va a seguir confiando en este gobierno. Nadie en su sano juicio que la mayoría de la gente va a querer volver al infierno en el que estábamos hace dos años y medio", afirmó el titular del Palacio de Hacienda ante una audiencia de unos 300 empresarios.

Reforma tributaria y rebaja de impuestos

Por otro lado, Caputo defendió la política de superávit fiscal e insistió en la idea de rebaja impuestos. Es de recordar que el último Staff Report del FMI relacionado con el acuerdo con Argentina, propone una reforma para elevar la recaudación de impuestos, con medidas que implican ampliar la base de tributación de los trabajadores en relación de dependencia y la eliminación de excepciones de impuestos como el IVA.

En ese sentido, el funcionario explicó de que el país tenía que generar condiciones para que lleguen inversiones de la economía real a través del RIGI porque "la descomposición institucional hacía que la Argentina no fuera atractiva". No obstante, indicó que el objetivo del gobierno de Javier Milei es generar los mismos beneficios que tienen las grandes empresas a toda la economía.

"No lo podíamos hacer desde el primer momento en toda la economía. No iba a pasar por el Congreso, pero el objetivo de este gobierno es que toda la economía converja al RIGI. Vamos a seguir bajando impuestos", indicó. Al respecto consideró que el escenario "mas probable" es que si Milei logra la reelección la economía podría crecer a entre el 6% y el 8% lo que permitirá "eliminar retenciones el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y que las provincias bajen Ingresos Brutos e impuestos municipales".