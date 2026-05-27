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Newell's: la reserva rojinegra ganó en el Coloso y se afirma bien arriba

Newell's venció 3 a 0 a Atlético Rafaela con goles de Blas Benedetto, Felipe Calderone y Joaquín Amadío, y quedó segundo en su grupo

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

27 de mayo 2026 · 18:44hs
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El centroelantero Joaquín Amadío anotó el tercero de Newells en el Parque.

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El centroelantero Joaquín Amadío anotó el tercero de Newell's en el Parque.
Newells: la reserva rojinegra ganó en el Coloso y se afirma bien arriba

La reserva de Newell's , conducida por Lucas Bernardi venció hoy 3 a 0 a Atlético de Rafaela, en un encuentro que se desarrolló en el estadio Marcelo Bielsa, por la 15ª fecha del la Copa Proyección, con goles de Blas Benedetto, Felipe Calderone y Joaquín Amadío.

De esta manera, sigue escalando a paso firme en la tabla de posiciones y quedó 2º en el Grupo B, con 30 puntos, a 3 de Boca, el puntero, y reafirma sus chances de clasificar a la próxima instancia.

Vale destacar que en la división reserva clasifican a la siguiente ronda los primeros cuatro de cada zona y allí se encuadran y se encolumnan los objetivos de Newell’s en esta categoría.

Leer más: Con mucho por definir, Newell's se prepara para el regreso a las práctica

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Los pibes de Newell's golearon

El once de arranque de la Lepra incluyó a Francisco Sciarini; Gino Barrio, Lucas Baños, Néstor Boretto, y Felipe Calderone; Tomás Viola (Agustín Melgarejo), Alan Mereles y Mateo Villalba; Blas Benedetto, Joaquín Amadío (Jeremías Morales), y Thomas Ríos (Tiago Grondona).

Dentro de la fase de grupos del torneo Proyección, al conjunto conducido por Bernardi le resta visitar a Independiente (2/6), recibir a Boca (10/6), e ir con Ferro (17/6). En ese escenario.

Newell’s tratará de dar pelea hasta el final.

Leer más: Newell's debe fortalecerse y reforzar más atrás que en la ofensiva

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