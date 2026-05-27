Vuelo Panamá-Rosario: a tres semanas de la denuncia por supuesto sexo a bordo, no hay pruebas ni imputados

Los dos pasajeros fueron detenidos y expuestos públicamente tras arribar a Rosario, pero la Fiscalía aún no acreditó el episodio denunciado. La mujer negó los hechos y la Justicia ordenó retirar sus imágenes y datos personales de distintos medios.

A casi tres semanas de la denuncia a dos rosarinos por supuestas relaciones sexuales en un vuelo que llegó a Rosario desde Panamá, la causa sigue en investigación. A ambos pasajeros se les abrió una causa por exhibiciones obscenas, pero hasta el momento ninguno ha sido imputado.

Lo cierto es que todavía no ha podido comprobarse la veracidad de la denuncia. Asimismo, la mujer involucrada negó que haya sucedido algo con el pasajero que estaba sentado junto a ella durante el vuelo de Copa Airlines que llegó a Rosario el último 9 de mayo desde Panamá.

Según señaló Fiscalía, la causa sigue en curso y la lleva adelante la fiscal María Cecilia Marcolin Lobersela de la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual. Asimismo, se solicitó documentación a la aerolínea y los testimonios tomados en su momento para análisis. Ninguno de los dos pasajeros fueron hasta ahora imputados.

El caso trascendió el 9 de mayo cuando una mujer y un hombre fueron detenidos al llegar al Aeropuerto de Rosario tras ser denunciados por haber mantenido relaciones sexuales en un vuelo de Copa Airlines que llegó a Rosario desde Panamá. Según la denuncia, ambos fueron sorprendidos por la tripulación con “prendas bajas” en la cabina ejecutiva. Al llegar, ambos pasajeros fueron trasladados a la comisaría 12ª donde se les armó una causa por exhibiciones obscenas y quedaron en libertad.

El episodio derivó en un escrache mediático a ambos involucrados, donde trascendió nombres completos, datos personales, composición familiar y fotografías sacadas de sus redes sociales e incluso las tomadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante la detención.

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Prohibieron difundir imágenes de la pasajera

La semana pasada, una resolución del Juzgado Civil y Comercial de 3ª Nominación, radicado en los Tribunales provinciales, ordenó a diversos medios a que dejen de difundir información de la mujer que habría estado involucrada en el supuesto episodio sexual.

La demanda fue impulsada por los abogados de la pasajera, Victoria Scoccia y Santiago Brizio, y la resolución que prohíbe difundir información fue firmada por el juez Ezequiel Zabale, titular del juzgado mencionado.

El juez ordenó el cese inmediato de la difusión de fotos de la mujer y de sus datos personales por parte de cinco medios de Buenos Aires y de un portal de Mendoza, además de ordenar también una abstención futura de publicar cualquier información personal. En concreto, su nombre y apellido completos, domicilio, teléfono de contacto, trabajo, profesión o redes sociales.

La versión de la pasajera

Scoccia, representante de la pasajera denunciada, aseguró que el hecho no sucedió y que la vida de su clienta quedó destruida a raíz de la divulgación de su imagen y datos personales.

La abogada de la pasajera aseguró que el hecho no ocurrió y que su clienta no entabló ningún tipo de vínculo con el otro denunciado. "Se manejó un grado de exposición que ni en los casos de abusadores o asesinos sucede. Se dio nombre y apellido, imágenes de sus redes sociales y hasta fotos de su familia", sostuvo Scoccia en diálogo con La Capital, días después de que se conoció el hecho.

Además, sostuvo que después de la viralización de fotografías y datos se generó un fuerte daño: "Mi clienta está totalmente abatida y con asistencia médica. Su cotidianidad cambió radicalmente. Está sobrellevando el momento de la manera que puede. El daño es difícil de cuantificar, pero sin lugar a dudas es muy grande. Estamos hablando de una imagen destruida, una familia abatida y un fuerte daño psicológico y psiquiátrico".

Además de la demanda que finalmente presentó junto a Brizio y que concluyó con la resolución del juez Zabale, manifestó que no descartan demandar a quienes filtraron la imagen de su clienta cuando estuvo detenida: "Dentro de la cadena de actores intervinientes, eventualmente habrá que ver quién contribuyó a que se filtre esa información".