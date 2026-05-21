Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

Mientras la dirigencia de la Lepra busca una alternativa al joven arquero, hay incertidumbre con respecto al futuro de los demás guardavallas

Parece que uno de los temas a resolver en Newell's es el futuro de algunos de los arqueros que hoy son parte del plantel de primera división de la Lepra, mientras el muy buen rendimiento de Josué Reinatti en la última Liga le dio espalda para la continuidad, otros guardametas no tendrían el mismo porvenir.

El gran trabajo de Reinatti en los últimos encuentros del Apertura, más la juventud y la necesidad que tiene la Lepra de darle rodaje a un arquero que a pesar de no haber hecho todas las inferiores en Bella Vista se lo toma como propio, llevaron a Kudelka y compañía a respaldar la titularidad del oriundo de Las Rosas.

Tanta es la banca que se está negociando la posibilidad de extender el contrato de Josué hasta diciembre de 2029 (su vínculo actual finaliza en diciembre de 2027). Y a pesar de que habrá una búsqueda de una alternativa que pueda pelear el puesto con él, el futbolista de apenas 22 años tiene el apoyo del mundo Leproso.

Quienes hoy por hoy no tienen su lugar asegurado para el torneo Clausura son Gabriel Arias y Williams Barlasina. En primer término, el ex-Racing se está recuperando de una fractura de peroné que sufrió en el choque ante Estudiantes por la séptima fecha del Clausura.

Claro que la situación no es tan sencilla y la idea es que el acuerdo se llegue con un mutuo acuerdo entre las partes debido a dos cuestiones, la primera es que el futbolista tiene contrato con la Lepra hasta diciembre de este año, y la segunda pasa por la recuperación de su lesión, ya que no se puede rescindir con un jugador que está en recuperación de una lesión grave.

Más allá que no hubo avances de esta negociación se trabaja en esta posibilidad, como también en resolver la situación de Barlasina que tiene contrato hasta diciembre y que no sería tenido en cuenta por estas horas por Frank Kudelka.

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Con este panorama, los tres arqueros del plantel serían Josué Reinatti, el refuerzo que se busca por estas horas (uno de ellos es Ezequiel Centurión, de River) y aparecería como tercero el juvenil Francisco Sciarini, quien viene teniendo un muy desempeño en la reserva que dirige Lucas Bernardi.

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El joven, oriundo de Firmat y de 20 años, firmó a principios de este año su primer contrato con la institución. El portero se incorporó a las divisiones juveniles de la Lepra en 2019 proveniente del club Firmat FC. En la Copa Proyección de reserva es el arquero con mayor cantidad de vallas invictas con 9 sobre 13 fechas disputadas.