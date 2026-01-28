Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newell's: "Desde que estoy en el club sueño con este momento"

El volante tuvo su debut desde el arranque, mostró carácter y personalidad en momentos donde las papas quemaban con la Lepra en desventaja

Jerónimo Gómez Mattar se consolida en la primera de Newell's y expresó su felicidad por la respuesta a tiempo del equipo: " Fue un desahogo siendo hincha . Lo merecíamos, lo estábamos buscando, se vio reflejado en el segundo tiempo que lo pusimos a Independiente contra un arco . De local no te podés permitir regalar nada ".

Con la satisfacción de haber cumplido, con aciertos y errores, pero desde la personalidad y firmeza a la hora de tomar decisiones, el mediocampista vivió su primer partido de titular con la camiseta rojinegra y en el Coloso del Parque. "Desde que estoy en el club sueño con este momento" , agregó.

"En el segundo tiempo sabíamos que le teníamos que demostrar otra cosa a la gente. Por esto, hablamos entre todos en el vestuario, decidimos junto a la dupla técnica apretarlos bien arriba y dejar en claro que no solo era una sensación que lo queríamos empatar sino también ganarlo ", destacó el juvenil, dejando en claro que hubo un cambio de actitud tras un primer tiempo donde la Lepra no había mostrado demasiado.

Estuvo del otro lado, alentando desde la tribuna y ahora le toca agradecer el apoyo incondicional de la gente. "Estamos superagradecidos con el hincha, desde que arrancó el partido hasta el último minuto estuvo alentándonos y bancándonos. El mensaje para ellos es que se queden tranquilos que vamos a ir a hacer un partido a la Bombonera para dejar un buen papel ", remarcó.

Un año frenético para Gómez Mattar

"Es muy corta la recuperación y la preparación para el próximo partido", afirmó Gómez Mattar sobre este arranque frenético de la Liga Profesional, con tres encuentros en una semana y donde no hay prácticamente tiempo de poder trabajar en los errores para potenciar los aspectos positivos del equipo.

Con un discurso de jugador experimentado, el mediocampista describió las sensaciones que siente, tras un año donde debutó con la camiseta rojinegra y jugó un mundial con la selección argentina juvenil, con tan solo 17 años.

"Pasa todo muy rápido, lo intento disfrutar, pero todo es corto, no hay tiempo y hay que estar preparado para todo. Un día te toca ir al banco y no jugar y al otro día sos titular. Por eso, hay que estar todo el tiempo preparado, pero por sobre todas las cosas ponerle muchas ganas", subrayó.

Jerónimo Gómez Mattar Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Un cambio de actitud en Newell's

"Se vio reflejado, todo el partido que lo fuimos a buscar, tal vez el gol es una desconcentración nuestra, pero por suerte lo pudimos empatar porque no merecíamos irnos con una derrota. Hasta en la última jugada tuvimos la oportunidad de ganarlo", manifestó Gómez Mattar, resaltando también que algunos errores se pagan caro en la primera división.

Por último, remarcó que no le pesa ser la manija del equipo cuando este lo necesita, aunque el plantel conoce y se sabe compacto para enfrentar las situaciones adversas.

"No es cuestión de hacerme cargo del equipo, esto es un grupo de 25 o 30 jugadores. De ellos, once entramos a la cancha y lo defendemos entre todos. Somos todos uno solo, no hay grandes ni chicos, tiramos todos para el mismo lado y vamos a levantar esto", concluyó.