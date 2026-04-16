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Luca Regiardo: "Los chicos del club siempre vamos a defender a Newell's dentro de la cancha"

El joven gran capitán leproso, Luca Regiardo, habló con Ovación en la previa del partido con Unión. “Bernardi es como un padre futbolístico para mí”, contó

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

16 de abril 2026 · 19:48hs
“Jugar en la primera de Newell’s y llevar la cinta de capitán es un gran orgullo y un sueño cumplido”

Foto: Héctor Río / La Capital

“Jugar en la primera de Newell’s y llevar la cinta de capitán es un gran orgullo y un sueño cumplido”, confió emocionado Regiardo. 

Luca Regiardo, 19 años, es el joven gran capitán de Newell's . Llegó al Rojinegro desde su Arequito natal en 2021 y tras el paso por las inferiores desembarcó en la primera división, siendo ahora el cinco titular en el equipo de Frank Kudelka, que hoy por la noche visita a Unión en el 15 de Abril.

Lo cierto es que a pesar de las turbulencias de los últimos años en el Parque, Regiardo dio un mensaje claro: “En los últimos tiempos el contexto no es el mejor que digamos, pero los chicos del club esté bien o no la situación, siempre vamos a demostrar, y jugar para defender al club dentro de la cancha”.

En la previa del duelo con el Tatengue, el nuevo referente leproso habló con Ovación del presente y del pasado cercano. Contó el “sueño y el compromiso” de ser capitán, valoró la remontada del equipo con la llegada de Frank Kudelka y auguró un partido duro con Unión, pero “que se puede ganar”.

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El club nos hace sentir su apoyo a los chicos

¿Cómo vivís lo que fue esta semana la extensión de tu vínculo contractual hasta diciembre de 2029, lo que significa un respaldo muy grande para un chico del club?

Sí totalmente. Personalmente estoy muy feliz. Es una muestra del lado del club hacia nosotros los chicos de apoyo y confianza. Esto nos hace sentir importantes.

Soñaste mucho con jugar en la primera de Newell’s, hoy cumpliste el sueño y estás consolidado en el primer equipo. ¿Qué sentís?

La verdad que es un sueño cumplido. Pasaron un montón de cosas, muchas más de las que me imaginaba cuando era chico. Así que trato de poder disfrutarlo de la mejor manera y siempre con la responsabilidad que amerita.

Decís cuando eras chico, pero todavía sos chico para el ambiente del fútbol a pesar de jugar en primera, ¿cómo fueron tus inicios en Newell’s?

Llegué a Newell’s en enero de 2021. Arranqué en octava en inferiores, luego hice séptima, sexta y quinta, allí debuté en reserva y después en primera división. Fue todo muy rápido y no lo esperaba. Pero siempre traté de disfrutar lo más que podía y de mantener los pies sobre la tierra.

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La cinta de capitán de Regiardo

Y además está el plus y el honor de poder llevar la cinta de capitán en el primer equipo rojinegro.

Sí, eso es otro sueño cumplido. Trato de hacerlo de la mejor manera y con mucha responsabilidad. Es algo que tiene un compromiso muy grande por todo lo que es Newell’s y toda su historia.

¿Cómo asumís la responsabilidad de la capitanía?

Creo que el capitán tiene que ser un ejemplo a seguir de alguna manera, llevar la cinta tiene algo más de compromiso y de responsabilidad. Hay que hacer las cosas de la mejor manera posible, tanto dentro como fuera del campo de juego.

En el final del año pasado cuando todo se complicó con la chance de perder la categoría, ¿qué sentiste en ese momento, hubo dudas, temores o confiaste siempre en que podían salir adelante?

En lo personal sabía y estaba convencido de que íbamos a sacar adelante ese momento estando todos juntos. Obvio que a uno le dolió vivir esa situación en la que se encontraba el club y estar peleando allá abajo, pero la verdad es que siempre estuve convencido de que tirando todos para el mismo lado saldríamos adelante y así sucedió.

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Newell's tiene que sumar

Ahora pudieron sumar puntos en las últimas tres fechas, ¿les dio calma para trabajar más tranquilos?

Claro. Venimos mejorando en el torneo, hace tres fechas que no perdemos y sacamos siete puntos de nueve. Estamos con más confianza, pero no queremos conformarnos y tenemos mucho por trabajar para lo que viene.

Con la llegada de Frank Kudelka se ve desde afuera que el equipo se anima a jugar mucho más y también asume riesgos con la pelota para tener más tenencia, ¿es así?

Estamos encontrando de apoco un funcionamiento colectivo y esa identidad que Frank quiere que tengamos, de mayor tenencia de la pelota, de asociarnos y animarnos a jugar más. Vamos camino a seguir construyendo una identidad y un funcionamiento de equipo que nos caracterice. Estamos en el buen camino.

En lo personal, son un cinco aguerrido que no se guarda nada desde el primer minuto y sos el equilibrio del equipo.

Trato de tener estas cualidades y además asociarme cuando tenemos la pelota para ser opción de pase para los centrales y los volantes.

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¿De chico a qué cinco de Newell’s mirabas?

Cuando llegué al club al principio estuvo Aníbal (Moreno) y después Pablo Pérez y Juani Sforza, que los observaba mucho.

A Lucas Bernardi lo viste jugar, ¿por qué tenés movimiento parecidos a los de sus inicios en Newell’s?

No, yo era muy chico, sí observé videos de él. Lucas está dentro del club y tengo muchas charlas con él. Me apoya y me aconseja. Es una gran persona. Sí me han dicho que en sus inicios era parecido a mi estilo, pero cuando volvió de Europa ya era otro jugador diferente, ya tenía la cancha en la cabeza y hacía jugar a todos. Lo sigo teniendo como un padre futbolístico ahora que está dentro del club (dirige a la división reserva) y es muy cercano no sólo a mi sino a todos los chicos de las inferiores del club.

Además, el final del año pasado fue con Lucas en el banco como entrenador.

Por eso mismo, fue muy importante para todos nosotros.

Se le viene un partido complejo y exigente con Unión.

Es un equipo que viene bien y en su cancha se hace fuerte. Vamos a tratar de seguir mejorando, ser protagonistas y poder ganar el partido. Las victorias y el no perder te cambia el ánimo. Igual nosotros a pesar del mal inicio, hay que decir que el grupo se mantuvo muy unido y tirando todos para el mismo lado.

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