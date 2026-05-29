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Cronograma de pago de haberes de mayo: cuándo cobran los trabajadores provinciales

El gobierno de Santa Fe comunicó el calendario de pago de sueldos de mayo para activos y pasivos. La liquidación incluye el aumento paritario acumulado

29 de mayo 2026 · 10:37hs
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El gobierno provincial difundió el cronograma de pago de haberes de los empleados estatales

El gobierno provincial difundió el cronograma de pago de haberes de los empleados estatales

El gobierno provincial informó el cronograma de pago de haberes correspondiente a mayo de 2026 para trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública. El esquema comenzará el lunes primero de junio y finalizará el viernes 5, según detalló el Ministerio de Economía.

Además, el personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que perciben hasta $1.380.000 de bolsillo, tendrán acreditados sus salarios el sábado 30 de mayo, antes del inicio formal del calendario.

La liquidación de los haberes incorpora el incremento salarial acordado en paritarias, que acumula un 10,9% hasta mayo. El esquema incluyó subas del 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril y otro 2% en mayo.

El Gobierno también ratificó el incremento mínimo garantizado de $170.000 para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al impacto de la inflación sobre los ingresos.

El cronograma oficial comenzará el lunes primero de junio con acreditación previa para algunos sectores.

>> Leer más: Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Cronograma de pago de haberes de mayo 2026

Lunes primero de junio

Cobrarán el Escalafón Policial y Penitenciario y los pasivos con haberes de hasta $1.380.000 de bolsillo. Los depósitos estarán disponibles desde el sábado 30 de mayo.

Martes 2 de junio

Percibirán sus salarios los trabajadores activos que cobran hasta $1.380.000 y los docentes de Escuelas Privadas Transferidas de primer y segundo convenio.

Miércoles 3 de junio

Cobrarán el resto de los trabajadores activos con salarios superiores a $1.380.000 y los docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Jueves 4 de junio

Será el turno de los pasivos con haberes superiores a $1.380.000.

Viernes 5 de junio

El cronograma finalizará con el pago a autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

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