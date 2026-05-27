La historiadora rosarina agraviada por Milei fue reconocida con un importante premio internacional

La historiadora rosarina Camila Perochena , quien fue agraviada por el presidente Javier Milei a través de redes sociales en julio del año pasado, recibió un importante galardón internacional. Se trata del premio Leonard Reiser para Jóvenes Científicos de la Federación de las Asociaciones para el Avance de la Ciencia en las Américas. En particular, Perochena fue postulada por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia de la Argentina (Asaih),

“El Jurado destacó especialmente la excelencia de sus publicaciones científicas, sus relevantes actividades de divulgación científica y la destacada investigación histórica desarrollada por la Dra. Perochena, constituyéndose en un valioso aporte al fortalecimiento de las ciencias sociales y las humanidades en la región”, expresó el presidente de la Asociación Interciencia, Gabriel Bustillos Aguilar.

Camila Perochena es egresada de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. A sus 39 años , es investigadora asistente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales y directora de los Posgrados en Historia en la misma universidad. También es magíster en Ciencia Política por la UTDT.

Tras recibir el premio Leonard Reiser, la ganadora recibirá dos mil dólares y viajará como invitada a la 78ª Reunión Anual de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, que tendrá lugar en Niterói (Rio de Janeiro, Brasil), del 26 de julio al 1° de agosto. En ese contexto, Perochena dictará una conferencia sobre sus investigaciones.

El cruce con Milei

La historiadora rosarina Camila Perochena vivió un fuerte cruce con el director de la Casa de Tucumán, José María Posse. En el marco del 9 de julio pasado, debatieron sobre el uso político que le dan a la historia los presidentes. Después del debate, que se dio en un tono tenso pero sin faltas de respeto, Javier Milei agredió a Perochena en la red social X, ex Twitter.

Perochena, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA), obtuvo su título de grado en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). También es magister en Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella, institución académica donde es directora de la Maestría en Periodismo.

Sin importar la cantidad de papiros académicos de la historiadora rosarina, quien publica sus investigaciones en revistas internacionales de todo el mundo, fue agredida por igual por el presidente. "Patética: se jacta de saber historia y arranca negando un dato base. Si llega a revisar las series de Madison le colapsará el cerebro (resulta claro que lo tiene lleno de parásitos)", le dijo Javier Milei a través de la red social X, resposteando el video de la rosarina y José María Posse.

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Fin. https://t.co/dejwtFeb94 — Javier Milei (@JMilei) July 10, 2025

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Frente a los insultos del presidente, Camila Perochena no se quedó callada: "Los historiadores no estamos para avalar los mitos que construyen los liderazgos mesiánicos que abundan en nuestra historia”, expresó la historiadora rosarina.

Además, Perochena recibió el apoyo de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, casa de estudio donde obtuvo su título de grado: "Nuestra solidaridad con la Dra. Camila Perochena, historiadora egresada de nuestra Facultad. Repudiamos los agraviantes conceptos vertidos por el Presidente de la Nación contra esta reconocida profesional y contra cualquier persona que se exprese en disidencia", expresaron desde la institución.

Quién es Camila Perochena, la historiadora rosarina que fue insultada por Milei

Nacida en la ciudad de Rosario en 1987, Camila Perochena cursó y egresó de la carrera de Historia en la UNR. Es investigadora asistente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales y directora de los Posgrados en Historia en la misma universidad. También es magíster en Ciencia Política por la UTDT.

Es autora de "Cristina y la historia: el kirchnerismo y sus batallas por el pasado", libro que surge de su tesis de doctorado en la UBA. Es una mirada crítica a la utilización de la historia en el discurso político del kirchnerismo, más precisamente en cuanto a la figura de Cristina Fernández -justamente este es el tópico que se debatió con José María Posse y que le valió a Perochena los insultos del presidente-.

Perochena tiene artículos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales como Historia y Memoria, Historia da historiographia, Prohistoria, entre otros. Además de investigar, también se dedica a la docencia. En la UTDT dicta tres materias: Historia de Occidente a partir de la modernidad, Política y sociedad en América Latina y Presidentes y líderes de EEUU y América Latina (esta clase la brinda en inglés).

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Pero el desarrollo profesional de Perochena no termina en la academia, sino que tiene un fuerte costado comunicacional, como divulgadora. En ese sentido, participa de diferentes programas y espacios mediáticos donde habla sobre historia. Por un lado, es columnista del programa televisivo "Odisea Argentina" de Carlos Pagni. También le da voz a dos podcast de La Nación: "La Banda Presidencial" y "Hay que pasar el invierno".

Perochena se convirtió en un rostro conocido en los medios de comunicación a la hora de hablar de historia. En este marco, un debate televiso con José María Posse, actual director de la Casa de Tucumán, le valieron los insultos del presidente.