Ledesma: "Por ahí teníamos que clasificar segundos para que sea más lindo cuando podamos ser campeones"

El arquero canalla le puso una cuota de optimismo a la derrota que sufrió Central ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores

En medio de la tristeza por la derrota y la clasificación en el segundo puesto del Grupo H de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle , en Central hubo una cuota de entusiasmo y de optimismo por parte de Jeremías Ledesma .

“Por ahí teníamos que clasificar segundos para que sea más lindo cuando a fin de año podamos ser campeones” , tiró el arquero canalla. Con esa frase se despidió en el corto diálogo que mantuvo con la prensa tras el partido y, está a la vista de todos, lo hizo con una frase de fuerte impacto.

Ledesma fue uno de los dos futbolistas que se detuvieron a hablar con los periodistas presentes (el otro jugador fue Marco Ruben) y habló de lo que fueron las acciones del partido y de lo que dejó el resultado, pero lo dicho, sobre el final de la charla tiró esas palabras que en cierta forma descomprimieron un poco el mal semblante que sobrevolaba el vestuario de Central en Ecuador.

El Canalla ahora deberá enfrentar en octavos de final a uno de los ocho primeros de esta fase de grupo y el rival lo conocerá recién este viernes al mediodía, cuando se haga el sorteo correspondiente en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

Ledesma2 Ledesma sigue con atención la jugada mientras Ovando va a la marca del rival. Central perdió en Ecuador. AP

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“Veníamos a una cancha muy difícil. El equipo hizo todo para llevarse los tres puntos. La altura condicionó mucho, con un rival que juega muy bien y que está acostumbrado a jugar en copas. Se hizo lo que se pudo, pero no logramos llevarnos aunque sea el empate para clasificar primeros”, advirtió Conan Ledesma en el inicio de la entrevista con los medios rosarinos que aguardaban en la zona mixta.

También hizo referencia al penal, en el que llegó a tocar el balón con la mano izquierda. “Los penales son así, a veces sale y otras no. Sabía que había una posibilidad de que patee para ese lado, pero también que pudiera pegarle a media altura, por eso uno no va tan definido hacia un sector. No me puedo quedar con eso sí con el esfuerzo de los chicos. Tenemos que pasar la página muy rápido porque el domingo tenemos un partido muy importante”.

Ledesma recordó aquel primer partido en el Gigante

“El segundo tiempo en el Gigante contra Independiente del Valle fue espectacular. Tuvimos muchísimas situaciones y si lo hubiésemos ganado, aun perdiendo acá, hubiéramos clasificado primeros, pero el fútbol tiene estas cosas”, razonó en relación a lo que fue aquel empate sin goles en Arroyito, por la primera fecha ante Independiente del Valle, que fue determinante también para que este primer gol en contra y esta primera derrota en el torneo al Canalla le costara el segundo puesto.

Y mientras razonaba de esa forma, y ya con ganas de subirse al micro, se despidió con el “por ahí teníamos que clasificar segundos para que sea más lindo cuando a fin de año podamos ser campeones”.