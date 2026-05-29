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Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores: los posibles rivales de Central

El azar definirá el camino para los 16 clasificados a la fase final del certamen continental más importante de Sudamérica. En esta nota, todos los detalles

29 de mayo 2026 · 08:54hs
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Este viernes se definen las llaves de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

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Esta semana se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en una jornada llena de tensión, emoción y sorpresas que definió a los 16 clasificados para los octavos de final.

Este jueves se jugaron los últimos encuentros de los grupos D y F. Con respecto al primero, Universidad Católica dio el batacazo en La Bombonera y venció 1-0 a Boca, quien quedó relegado a los playoffs de la Copa Sudamericana. En esta misma zona, Cruzeiro aseguró su pase a la próxima instancia como escolta tras golear 4-0 a Barcelona.

En cuanto al grupo F, el Cerro Porteño de Ariel Holan y Palmeiras pasaron a la fase final de la competencia luego de vencer a Sporting Cristal y Junior respectivamente.

Toda la información sobre el sorteo

Este viernes, desde las 12 de Argentina, se realizará el sorteo de los cruces mata a mata desde la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. En el evento se conocerá el destino equipos que quedaron en primer y segundo lugar en sus respectivos grupos, entre los que se encuentra Central.

>> Leer más: El final del semestre vuelve a poner a Central al límite de la exigencia física

El Canalla estará ubicado en el bolillero de los segundos. Junto al equipo rosarino estarán: Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro, Platense, Estudiantes de La Plata, Deportes Tolima y Fluminense. Todos ellos jugarán el partido de ida en condición de local y luego, definirán la clasificación de visitante contra alguno de los primeros en estos octavos de final.

La ventaja que tiene el plantel de Jorge Almirón con respecto a los mencionados equipos es que, en caso de que llegue a enfrentar a alguno de ellos en cuartos o semifinales, la serie se definirá en Arroyito debido a que fue el escolta con mayor puntaje en la fase de grupos.

Sin embargo, tendrá la desventaja de la localía con todos los primeros. Entre los posibles rivales para la siguiente instancia están los lideres de cada grupo, quienes son: Flamengo, Independiente Rivadavia, Independiente del valle, Universidad Católica, Cerro Porteño, Liga de Quito, Corinthians y Coquimbo Unido.

Esta fase de eliminación directa de la Copa Libertadores se jugarán después del Mundial. Los partidos de ida se jugarán los días 11, 12 y 13 de agosto mientras que los encuentros de vuelta serán una semana después, del 18 al 20.

La transmisión del sorteo se podrá ver en el canal oficial de YouTube de la CONMEBOL. Además, se transmitirá en vivo en diversos canales, tales como ESPN, Fox Sports, DSports, DGO y Disney+ Premium.

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