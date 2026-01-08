Atención Newell's: un equipo europeo viene a la carga por Valentino Acuña

En las últimas horas trascendió que un equipo italiano busca comprar un porcentaje del pase del futbolista leproso, que viene de destacarse en el Mundial sub-20

Valentino Acuña es una de las promesas de Newell's y es seguido de cerca por un equipo italiano.

La crisis económica que dejó la comisión directiva encabezada por Ignacio Astore tiene a Newell's contra las cuerdas , por lo que la nueva dirigencia necesita ingresos urgentes que traigan algo de alivio para las arcas del club. En ese marco, en las próximas horas podría llegar una oferta por Valentino Acuña .

El futbolista formado en las inferiores leprosas y jugador de la selección argentina juvenil es una de las grandes promesas del fútbol argentino y demostró su talento durante el reciente Mundial sub-20 que se disputó en Chile. Por eso, desde Italia aseguran que Bologna estaría interesado en comprar parte de su pase .

El mercado de pases en el parque Independencia está agitado, con cinco refuerzos ya confirmados , cuatro de ellos durante este miércoles, y trabajando bajo las órdenes de la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez .

Acuña es uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera leprosa y fue titular en las últimas fechas del torneo Clausura 2025, bajo la dirección de Lucas Bernardi. El categoría 2006 sería uno de los principales nombres que maneja la dupla para el equipo titular y esta pretemporada sería clave para su puesta a punto desde lo físico.

ARG sub 20 08 QeL Valentino Acuña fue una de las claves de la selección argentina sub-20 en el Mundial de Chile.

El interés de Bologna por Valentino Acuña

Bologna es reconocido como uno de los equipos que mejor se movió en los recientes mercados de pases de la Serie A, ya que lleva algunas temporadas consecutivas peleando entre los mejores y con importantes ventas a otros equipos europeos. Además, ya cuenta con Santiago Castro, ex-Vélez, y Benjamín Domínguez, ex-Gimnasia, dos jóvenes talentos surgidos en el fútbol argentino.

A sus 19 años, Acuña logró destacarse en la Copa del Mundo juvenil con el equipo dirigido por Diego Placente y fue titular en la mayoría de los partidos, incluso en la final en la que Argentina cayó derrotada ante Marruecos. Durante ese torneo, disputó seis partidos y fue clave para el despliegue del equipo.

En tanto, el mediocampista lleva 18 partidos en primera división con la camiseta de Newell's, luego de su debut en el segundo semestre de 2024. Recién en la segunda mitad del 2025 fue cuando logró mayor continuidad, con siete apariciones, teniendo en cuenta que se perdió parte del campeonato por su compromiso con la selección juvenil.

Un contrato pendiente con Newell's

Hace algunas semanas, se conoció que la dirigencia rojinegra trabajaba para extender los vínculos con las principales promesas del club. Tal es así que confirmaron la extensión del contrato de Jerónimo Gómez Mattar.

Por su parte, Acuña ya tendría un acuerdo de palabra para estampar la firma hasta diciembre de 2027, pero por el momento cuenta con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que la renovación es de carácter urgente.

image - 2025-12-30T183034.608 El zurdazo de Acuña para la apertura del marcador frente a Huracán en el Apertura 2025. Marcelo Bustamante / La Capital

De igual manera, la Lepra cuenta con la posibilidad de negociar con Bologna para buscar un acuerdo favorable que traiga alivio a la situación económica del club, aunque todo indica que los dirigentes buscarán que Acuña permanezca en Newell's al menos durante unos meses más.