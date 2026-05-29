La chicana de un ex-Central a Leandro Paredes en la cancha de Boca: "Te quedás afuera"

El capitán xeneize se enojó con Fernando Zampedri y la reacción del delantero fue una de las postales del partido de la Copa Libertadores

El cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tuvo la eliminación de Boca como uno de los grandes títulos de la semana. Entre otros incidentes, el partido de este jueves incluyó una discusión tensa entre Leandro Paredes y un exjugador de Central que le gritó: "Bocón, te quedás afuera" .

La reacción del capitán xeneize ante Fernando Zampedri fue una de las postales de la frustración xeneize en la sexta y última fecha del torneo internacional. El delantero de la Universidad Católica fue reemplazado en el segundo tiempo y el árbitro tuvo que sacarlo de la cancha para frenar el altercado con el exvolante de París Saint-Germain (PSG) y Roma .

El jugador de 38 años se fue al banco de suplentes en un momento muy caliente de la noche. A los locales acababan de anularles el gol del empate por la intervención del VAR en la Bombonera y prácticamente no quedaba tiempo reglamentario de juego, de modo que la retirada exasperó a los rivales de inmediato.

En el minuto 43 del segundo tiempo, el director técnico Daniel Garnero decidió hacer dos cambios para asegurar la victoria visitante. Matías Palavecino fue elegido para reemplazar a Zampedri y Diego Corral ocupó el lugar de Fernando Zuqui , otro de los argentinos del plantel trasandino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2060185779331022922/&partner=&hide_thread=false ZAMPEDRI, FANÁTICO DE RIVER, SE PICÓ CON PAREDES EN LA BOMBONERA. pic.twitter.com/w2j3qgceCK — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026

Parado en la mitad del campo de juego, el exfutbolista canalla se sacó la cinta de capitán para dársela a un compañero. En ese momento, Paredes le dio un empujón cuando el referí Wilmar Roldán estaba parado al lado de ambos.

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El árbitro intervino al instante y se llevó al entrerriano hacia el borde de la cancha para que fuera sustituido. El delantero empezó a caminar hacia atrás mientras increpaba a su rival y hacía el gesto de una boca que habla con su mano izquierda.

Poco después, el encuentro terminó con el triunfo visitante gracias a un golazo de Clemente Montes. El resultado se convirtió en la primera victoria de un equipo chileno en la Bombonera y además decretó la eliminación de los locales. En tanto, Universidad Católica quedó en el primer lugar de su grupo como uno de los posibles adversarios de Central en los octavos de final.