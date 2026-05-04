El uno x uno de Newell's: Rodrigo Herrera fue el motor rojinegro en la noche de Liniers

El mediocampista rindió de principio a fin, con despliegue en el medio, recuperación y entregas al pie. Valioso para el 1 a 1 conseguido por Newell's

El once de Newell's, que enfrentó a Vélez en Liniers en el cierre del torneo Apertura.

Durante todo el partido, Newell's tuvo un futbolista que mantuvo un nivel parejo. Fue el motor de la mitad de la cancha: Rodrigo Herrera. La actuación del volante fue importante para el punto que se trajo la Lepra de Liniers.

Josué Reinatti 6,5: salvó en el gol de Monzón, interceptó los dos tiros que llegaron a su arco, el involuntario de Salcedo y el defectuoso pero peligroso de Godoy.

Armando Méndez 6,5: buscó pasar por afuera con frecuencia. En el primer tiempo, de a ratos fue el único recurso ofensivo de la Lepra.

Saúl Salcedo 5: tuvo controlado a Monzón durante todo el partido. Pero lo perdió en la jugada del gol local.

Nicolás Goitea 4,5: no tuvo grandes problemas para defender. Falló algunos rechazos y las entregas.

Jerónimo Russo 6: Godoy no lo pudo superar nunca. Defendió con vehemencia y garra.

Rodrigo Herrera 7: ocupó los espacios, recuperó seguido y la entregó con claridad.

Luca Regiardo 5,5: mucha entrega, aunque a veces se extralimitó. Por momentos se equivocó en los pases.

Walter Mazzantti 5,5: le faltó la aceleración de costumbre. Gran pase para el gol de Ramírez.

Facundo Guch 3,5: recibió la pelota varias y encaró, pero la terminó perdiendo o tocando en forma defectuosa.

Walter Núñez 3,5: atento para retroceder y dar una mano abajo. El golpe a los 5' lo condicionó y por ese motivo se retiró a la media hora.

Matías Cóccaro 3,5: toques errados, alguno que otro hacia atrás que complicó el avance del equipo. No pudo imponerse en el cuerpo a cuerpo.

Ingresaron:

Luciano Herrera 4,5: corrió con pelota al pie pero la mayoría de las veces le faltó una mejor resolución.

Jerónimo Gómez Mattar 6: le dio toque a los ataques. La entregó seguido al futbolista mejor ubicado.

Juan Ignacio Ramírez 6,5: si bien falló en la primera que tuvo, volvió a convertir. Un gol fundamental para sumar un punto

Franco García -: ingresó sobre el final, casi sin participación.

El DT Frank Kudelka 6: nuevamente puso en la cancha un conjunto que se mantiene competitivo, aunque no aparezca el fútbol. En la segunda etapa, el conjunto mejoró con los cambios y tuvo varias situaciones de gol. No estuvo muy lejos de la victoria.