El fastidio del secretario de Agricultura porque no lo aplaudieron: "Ponganle onda y flow"

Sergio Iraeta, el funcionario de Javier Milei para el campo, se enojó por las quejas de productores a días de la baja de retenciones. El silencio que lo desencajó

El secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, creyó que en el Congreso Maizar jugaba de local y esperaba aplausos y vitoreo luego de que el gobierno nacional bajara las retenciones durante la semana. Pero nada de eso ocurrió y se fastidió.

El funcionario esperaba una reacción entusiasta tras el anuncio del presidente Javier Milei , pero se encontró con un silencio absoluto por parte del público.

"No es fácil llegar al todo, pero, como digo siempre, para llegar al todo tenés que empezar por algo. Y muchos ‘algo' hemos estado haciendo estos dos años desde el Gobierno", remató.

El clásico espacio en silencio para que aplaudan se hizo eterno. Molesto por la falta de reconocimiento, Iraeta exigió aplausos y pidió a los asistentes tener más entusiasmo para apoyar la gestión actual.

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Por un comentario del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca pic.twitter.com/z9CApr6OGl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 27, 2026

"No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención", rezongó. "Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina de lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano", exigió.

“Empezá a aplaudir, así aplaude alguien”, dijo Iraeta a una persona de su confianza con la situación ya perdida. Los aplausos llegaron, a la fuerza.

La situación muestra la tensión política existente, ya que el sector rural considera que las políticas económicas vigentes son aún insuficientes. De hecho el anuncio de la baja de retenciones para el maíz se retrasa. Finalmente, el secretario lanzó una advertencia sobre los riesgos de un cambio de gobierno si no se valora el esfuerzo oficial.

"Se los digo porque yo estuve 40 años y ahora me toca estar acá, y es muy complejo, la palabra sería, es muy desgastante estar en una posición en la cual vamos haciendo las cosas y leés un tuit de un productor que está del mismo lado que estaba yo hace 20 años y te dan ganas de agarrar el sulky a patadas. Bajaste la retención hace tres días y es como si nada, como si no hubieras hecho nada. Cambiemos de actitud porque, si no, va a cambiar el Gobierno y van a cambiar las políticas para el campo", advirtió.