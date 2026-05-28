La Capital | El Mundo | Estados Unidos

EEUU catalogó como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital

Esta estrategia le sirvió hasta ahora a Estados Unidos para recurrir a actividad militar y otras medidas agresivas para combatir el narcotráfico en Sudamérica

28 de mayo 2026 · 21:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
EEUU catalogó como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital

Las organizaciones narcocriminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) serán designadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual entrará en vigor el próximo 5 de junio.

Mientras se acercan las elecciones presidenciales de Brasil, simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro reclamaron esa designación al atacar las políticas de seguridad pública del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Designar a organizaciones criminales en América Latina como grupos terroristas extranjeros es una estrategia que Estados Unidos utilizó para recurrir a actividad militar y otras medidas agresivas para combatir el narcotráfico en Sudamérica.

>>Leer más: Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

El presidente Lula, que busca la reelección, se opuso abiertamente a etiquetar a los delincuentes como terroristas, mientras que los aliados de Bolsonaro en el Congreso instaron públicamente a Trump a actuar con mayor dureza contra las bandas.

La seguridad pública seguramente será un tema de debate en las elecciones presidenciales de Brasil de octubre, en las que el senador Flávio Bolsonaro, heredero elegido por el expresidente, se enfrentará a Lula.

Jair Bolsonaro, de 71 años, no puede postularse porque cumple una condena de 27 años de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado.

Expertos señalaron que ni Jair Bolsonaro ni Lula tuvieron un gran éxito en la lucha contra los dos grupos criminales, aunque la Policía Federal de Brasil y los fiscales realizaron varios operativos contra ellos en los últimos años. Las autoridades lograron una victoria importante contra el PCC en agosto al desmantelar parte de su red de lavado de dinero, que incluía estaciones de servicio, perfumerías e incluso una empresa de servicios financieros con sede en San Pablo.

La Policía de Brasil indicó entonces que su operación, conocida como Carbono Oculto, encontró empresas vinculadas al PCC que lavaron al menos 6.000 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares) en los últimos años.

Noticias relacionadas
en medio de las tensiones politicas, eeuu desplego un portaaviones frente a cuba

En medio de las tensiones políticas, EEUU desplegó un portaaviones frente a Cuba

estados unidos acuso a cuba de derribar aviones civiles en 1996

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996

Visa, vacunas y restricciones: qué necesitan los argentinos para ir al Mundial 2026

Mundial 2026: todo lo que hay que saber para viajar a Estados Unidos y ver a Argentina

hoteleros de eeuu estan preocupados por las pocas reservas para el mundial

Hoteleros de EEUU están preocupados por las pocas reservas para el Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

En Newell's comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura

Ariel Holan puede ser rival de Central luego de clasificar primero a Cerro Porteño

Ariel Holan puede ser rival de Central luego de clasificar primero a Cerro Porteño

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Ocurrió en Ludueña. La pericia no pudo determinar cómo fue el impacto y la moto fue compactada antes de que se conociera el informe técnico
Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Por Claudio Berón
Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Grito federal: los industriales reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Por Alvaro Torriglia
Economía

Grito federal: los industriales reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave
La Región

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave

Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer
Policiales

Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer

Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático
La Ciudad

Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

En Newell's comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

Ovación
El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

Por Gustavo Conti
Ovación

El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

Newells puso primera en Bella Vista y ya enfoca todo en el torneo Clausura

Newell's puso primera en Bella Vista y ya enfoca todo en el torneo Clausura

Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y Lo Celso, y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y Lo Celso, y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

Policiales
Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer
Policiales

Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Newells aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador

Newell's aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

Las obras en la avenida Jorge Newbery están casi listas y anticiparon cuándo será la inauguración

Las obras en la avenida Jorge Newbery están casi listas y anticiparon cuándo será la inauguración

Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático

Concejo: fracasó el intento de Monteverde para voltear el parque acuático

Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo

Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo

Imputarán a cuatro detenidos por el crimen frente a un súper chino
Policiales

Imputarán a cuatro detenidos por el crimen frente a un súper chino

Conciliación obligatoria: La lucha continúa, afirman aceiteros de San Lorenzo
Economía

Conciliación obligatoria: "La lucha continúa", afirman aceiteros de San Lorenzo

El titular de Agricultura y su enojo porque no recibió aplausos: Pónganle flow
Política

El titular de Agricultura y su enojo porque no recibió aplausos: "Pónganle flow"

Fallo inédito en Córdoba: vinculan la vacuna Sputnik V con la muerte de una joven
Salud

Fallo inédito en Córdoba: vinculan la vacuna Sputnik V con la muerte de una joven

Niebla: se renovó la advertencia por escasa la visibilidad en rutas
LA CIUDAD

Niebla: se renovó la advertencia por escasa la visibilidad en rutas

Detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newells
POLICIALES

Detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newell's

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio
La Ciudad

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Balearon un súper chino y murió un anciano que estaba en la puerta
Policiales

Balearon un súper chino y murió un anciano que estaba en la puerta

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha

Jorge Almirón: El balance de Central en la Libertadores es súper positivo

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Jorge Almirón: "El balance de Central en la Libertadores es súper positivo"

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados
La Ciudad

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas
La Ciudad

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9
La Ciudad

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

La historiadora rosarina agraviada por Milei recibió un premio internacional
La Ciudad

La historiadora rosarina agraviada por Milei recibió un premio internacional

Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso al Hotel Sol de Funes
La Región

Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso al Hotel Sol de Funes

Qué factores intervienen en la formación de la niebla en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Qué factores intervienen en la formación de la niebla en Rosario

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado
Policiales

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido
Ovación

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Capital de la cardiología: 5.000 especialistas llegan a Rosario para un congreso
Salud

Capital de la cardiología: 5.000 especialistas llegan a Rosario para un congreso

Asesinato en un búnker de drogas de zona oeste: piden 19 años para el acusado
Policiales

Asesinato en un búnker de drogas de zona oeste: piden 19 años para el acusado