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Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

Lo encontraron junto a su automóvil en el límite entre Rosario, Pérez y Funes

27 de mayo 2026 · 23:13hs
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Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

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Un hombre fue encontrado sin vida en la noche de este miércoles junto a un automóvil en un descampado en el límite entre Rosario, Pérez y Funes, cerca de Cabín 9.

Aún no se había determinado si la víctima murió violentamente o sufrió algún problema de salud, lo que será establecido por los peritos.

Un hombre que circulaba por la zona alrededor de las 17.30 descubrió un Fiat blanco en el descampado y, tendido en el piso junto al auto, el cuerpo de una persona sin vida. Personal policial identificó al conductor del vehículo a través de la patente, por lo que fueron a su domicilio y dieron con su hijo, de 35 años, quien explicó que ambos acostumbran trabajar en ese horario como chofer de Uber.

Finalmente el hombre fue llevado al lugar del hecho e identificó a su padre.

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