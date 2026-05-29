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Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

La muestra en Armstrong que ocupará 250 hectáreas desplegará una agenda atravesada por el financiamiento, la tecnología y los negocios internacionales

29 de mayo 2026 · 10:58hs
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La agenda abordará temas como el rol de la mujer

La agenda abordará temas como el rol de la mujer, los jóvenes, la inteligencia artificial y la tecnología aplicada a la producción, con espacios como el Agroactiva Arena y el HackActiva.
Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

Agroactiva 2026 se encamina a una de sus ediciones más ambiciosas, con previsiones que proyectan más de 270 mil visitantes y un piso de 1.200 expositores. La exposición, que se realizará del miércoles 3 al sábado 6 de junio en Armstrong, volverá a ocupar 250 hectáreas a cielo abierto y buscará consolidarse como la mayor vidriera del campo argentino.

En su edición número 32, el crecimiento se mide en escala concreta: más superficie, más empresas y más infraestructura. A los espacios tradicionales se suma un cuarto pabellón cubierto con 190 stands —prácticamente completos antes de la apertura— y un predio que incorpora 62 hectáreas destinadas a estacionamiento, en una señal directa del aumento esperado de público.

Los detalles de la edición fueron presentados este jueves en un encuentro con la prensa nacional, donde organizadores y principales sponsors anticiparon los ejes del evento.

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Financiamiento

El financiamiento volverá a marcar el pulso de la muestra. Diez bancos tendrán presencia con stand propio —entre ellos Banco Nación, Galicia, Santander, Patagonia, Credicoop y BBVA— en lo que configura el mayor despliegue crediticio de la historia del evento. El Banco Nación, además, repite como naming sponsor y busca captar la demanda de inversión con líneas orientadas a maquinaria, producción y capital de trabajo.

Durante la presentación, las entidades financieras y empresas participantes detallaron las propuestas que desplegarán en el predio.

La provincia de Santa Fe aportará otra de las columnas de la exposición con su participación más amplia hasta ahora. Serán 16 áreas de gestión, 48 mesas productivas y una agenda que cruza sectores como maquinaria agrícola, energía, minería, tecnología, industria y agroalimentos. El objetivo es claro: transformar la presencia institucional en un espacio de articulación directa con empresas y desarrollo de negocios.

>>Leer más: Gustavo Puccini anticipó el despliegue histórico de Santa Fe en Agroactiva

Más compradores

Ese enfoque se potencia con el perfil internacional de la muestra. Se prevén unas 250 rondas de negocios con compradores de siete países, lo que convierte a la feria en una plataforma concreta de exportación. A la par, se suman herramientas vinculadas a comercio exterior, logística y conectividad aérea para facilitar el acceso a nuevos mercados.

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En términos de agenda, Agroactiva ordena su propuesta en torno a los ejes que hoy atraviesan al campo. El miércoles abrirá con foco en el rol de la mujer, el jueves pondrá el acento en los jóvenes y el talento futuro, y el viernes estará dedicado a la inteligencia artificial aplicada a la producción, en un contexto donde la tecnología redefine el modelo productivo.

>>Leer más: Agroactiva: una ciudad donde el campo decide el rumbo de la economía

Ese cruce entre conocimiento y producción tendrá uno de sus núcleos en el Agroactiva Arena, un espacio de 1.400 metros cuadrados dedicado a charlas, debates y capacitación. Allí convivirán análisis de coyuntura, innovación tecnológica y formación técnica, con la intención de acercar herramientas concretas a productores y empresas.

En paralelo, la muestra incorporará experiencias nuevas como el HackActiva, el primer hackathon del agro argentino, que convocará a jóvenes profesionales a resolver problemas reales del sector en tiempo intensivo. La propuesta busca vincular talento, innovación y necesidades productivas en un mismo ámbito.

La ganadería tendrá uno de sus despliegues más importantes con 45.000 metros cuadrados destinados al sector, corrales para 2.500 animales en pie y múltiples pistas de remate presenciales y televisados. Entre las novedades sobresalen el primer remate de raza Holando dentro de la muestra y un espacio exclusivo para lechería, que amplía el alcance tradicional del segmento.

La incorporación tecnológica se verá también en el aire. El espacio Agroactiva Vuela contará con pista de aterrizaje homologada y demostraciones de aeronaves y drones, mientras que en tierra el plot de Aapresid mostrará prácticas agrícolas en condiciones reales, con el objetivo de acercar la innovación al manejo productivo cotidiano.

Educación

Otro de los ejes será la integración con el sistema educativo. Más de 1.300 estudiantes de escuelas agrotécnicas recorrerán la muestra, en una apuesta por vincular a las nuevas generaciones con la cadena agroindustrial y con las herramientas tecnológicas que empiezan a definir el futuro del sector.

La organización también refuerza su identidad federal en la puesta en escena del predio. Las calles llevarán el nombre de las 24 provincias argentinas, en un gesto que sintetiza el posicionamiento de Agroactiva como un espacio del país productivo en su conjunto, más allá de su sede santafesina.

En el plano productivo, la muestra también funcionará como termómetro del momento del sector. La expectativa de buenas condiciones climáticas y un escenario de inversión más activo explican, en parte, el crecimiento en la demanda de espacios y la fuerte presencia de empresas vinculadas a maquinaria, insumos y servicios.

El peso de las pymes será otro rasgo distintivo. Buena parte de los expositores corresponden a ese segmento, que encuentra en Agroactiva una vidriera clave para posicionar productos, ampliar redes comerciales y acceder a financiamiento en condiciones que, muchas veces, no están disponibles durante el resto del año.

Al mismo tiempo, la convivencia entre actores de distintas escalas —desde grandes compañías hasta emprendimientos tecnológicos y productores— refuerza el carácter transversal de la muestra, que no solo exhibe tecnología sino también modelos de negocio, estrategias de agregado de valor y nuevas formas de organización del trabajo en el agro.

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En esa misma línea, la propuesta suma contenidos que van más allá de los negocios. La alianza con el Festival de Jesús María, los espacios gastronómicos y las actividades culturales buscan ampliar el perfil del evento y sostener la convocatoria durante los cuatro días, combinando negocios, conocimiento y experiencia.

El acto inaugural oficial se realizará el jueves por la mañana con la presencia de autoridades nacionales y provinciales. Con volumen, financiamiento, agenda técnica y proyección internacional, Agroactiva 2026 vuelve a mostrarse al mundo como una síntesis del potencial del campo argentino en movimiento.

>>Leer más: Agroactiva Arena: el nuevo corazón de la muestra donde el agro debatirá su futuro

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La posibilidad de alojarse dentro del predio permitirá además aprovechar plenamente las actividades, jornadas técnicas, espacios gastronómicos y propuestas recreativas que tendrá Agroactiva durante las cuatro jornadas. 

Agroactiva tendrá su propio parque para motorhomes y casas rodantes dentro de la muestra

El choque se produjo poco antes de las 4 de la mañana.

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