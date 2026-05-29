Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo

El siniestro vial ocurrió a la madrugada en la ruta nacional 98. Otros dos agentes de la PDI sufrieron lesiones por la colisión con un camión

El choque se produjo poco antes de las 4 de la mañana.

Dos policías de Santa Fe fallecieron este viernes a la madrugada como consecuencia de un choque en una ruta nacional . De acuerdo a la versión preliminar, las víctimas fatales viajaban con otros dos agentes para participar en un operativo cuando se produjo el impacto en el norte provincial.

Los primeros reportes oficiales indican que el personal de las fuerzas de seguridad se estrelló contra un camión en la ruta 98 . El transporte de carga había quedado detenido en la calzada debido a un problema mecánico.

La colisión se produjo a las 3.50 en el kilómetro 60 de la traza, sobre el tramo que conecta las ciudades de Tostado y Vera . Fuentes de la Guardia Provincial de Reconquista confirmaron que los ocupantes del Renault Logan trabajan en la Policía de Investigaciones (PDI) y viajaban hacia el noroeste en el momento del siniestro vial.

Choque fatal en la ruta 98

El traslado de los agentes de las fuerzas provinciales era parte de los preparativos de una serie de allanamientos por microtráfico. En el camino se estrellaron contra el acoplado de un Ford 1722. Después de la denuncia, las autoridades identificaron a Marcelo A. como el conductor del vehículo de mayor porte, un chofer oriundo de General Pinedo, Chaco.

accidente vera muerte policía 2 Un policía murió tras un choque contra un camión detenido sobre Ruta Nacional 98 gentileza

Como consecuencia del choque, dos ocupantes del móvil perdieron la vida en el acto. Los policías fallecidos fueron identificados como Milena Martinucci, quien murió en el acto, y Pablo Mansilla, cuyo deceso se informó alrededor de las 9.30 en el hospital de Reconquista.

>> Leer más: Ranking del desastre: cuáles son las rutas nacionales más destruidas y peligrosas que atraviesan Santa Fe

Por otro lado, los dos efectivos restantes sobrevivieron al impacto con diversas lesiones. Un agente de 30 años identificado como Diego Farías quedó internado en el hospital de Vera, mientras que Gastón Carruega fue derivados a otro centro de salud de Reconquista.

Cortes y operativo policial sobre ruta 98

Luego del incidente, la policía implementó un corte de tránsito total sobre la Ruta Nacional 98. El bloqueo fue parte de las medidas para facilitar el trabajo de los peritos y los equipos de emergencia.

El operativo requirió la intervención de distintas dependencias de las fuerzas de seguridad. Personal de la comisaría 1ª de la Unidad Regional XIX, coordinó su labor con colegas de la PDI, Bomberos Zapadores y agentes encargados del balizamiento y los peritajes para determinar la causa del siniestro vial.