La historia de Francisco Scarpeccio: el creyente del gol

“Mi primer contacto con Newell’s fue en 2018 en una prueba general por regiones donde cada club llevaba a los jugadores de su cantera. Antes me había probado en Boca, River y Talleres donde tenía que ir a otra prueba más formal. En Newell’s recuerdo que la primera vez hicimos fútbol en el césped sintético. Estaban Ariel Michalousos y Walter Castro. Luego fuimos a un torneo en Reconquista, pero no me fue bien y volví a Sportivo. Incluso llegué a pensar si estaba para esa alta competencia de ser un jugador de AFA. Hasta que a mediados de 2019, Nahuel Storti, que estaba en Sportivo, me llevó de nuevo y junto a Mariano Colasanti y Walter Castro fueron muy importantes para mi regreso a Newell’s”.

Su amor por Sportivo Las Parejas

Newell’s tuvo que enfrentar tres veces a Sportivo Las Parejas en los últimos años en la Copa Santa Fe. Y Fran, como le dicen sus amigos, contó las sensaciones de cada partido. “Sportivo es mi segunda familia y es difícil explicar el sentimiento que tengo. Recuerdo a la perfección ese 4 de setiembre de 2016 en el Coloso. Tenía solo 10 años, y lo viví como hincha. Ganamos 1 a 0 con gol de Martín Comachi en el arco del hipódromo y nosotros estábamos en el arco del palomar. El segundo partido, que ganamos en 2019 por penales en Las Parejas, no lo pude ver porque estaba con un seleccionado de la liga cañadense. Y el tercero que se jugó en 2022 ya lo viví con el corazón un poco más dividido y como un partido de fútbol más.”.

image.png

2020: el año de la pandemia

“El Covid 19 fue complicado. A los adolescentes como yo nos agarró en una etapa de puro crecimiento donde es necesario relacionarse con otras personas para ir formando nuestra personalidad. Y en el fútbol necesitábamos la pelota, es decir la vida misma. Fue una etapa de gran aprendizaje para mí. Vivo a dos cuadras del club y en esos momentos atajaba Emilio Rébora en Sportivo. Así que un poco a escondidas, como no había nadie, me iba caminando al club a patear alguna pelota. Así que forjé una gran relación con Rébora, quien vivió el fútbol desde adentro, hizo una gran carrera y como líder que es me enseñó un montón de cosas. Le hacía medio de entrenador de arqueros y eso me hizo ganar en confianza al patearle a un arquero profesional ya que pude adquirir la seguridad que me estaba faltando. Además charlamos muchas cosas de la vida. Rescato esas cosas como haber compartido momentos con Daniel Salvatierra y Juan Acosta (jugó 14 años en Sportivo). Prefiero quedarme con lo positivo. Lo negativo lo sabemos todos. ”.

2021: goles a Central y campeón

“En lo personal el 2021 fue un año importantísimo. Primero arrancó Rosarina, que seguíamos en un contexto pandémico, y debuté con dos goles ante Unión de Alvarez: uno de penal y uno de cabeza. Luego en AFA, en mi segundo partido, le marqué un gol a Boca. No me puedo olvidar de los dos goles que le anoté a Central: uno en el Predio de Cosecha, que pateo de afuera del área, y otro en AFA de cabeza en Bella Vista. Son goles especiales porque es lo que demanda la ciudad y la historia entre los clubes. Además tuve la suerte de convertir ante ADIUR en la final de la Rosarina. Ese año, de la mano del Chino Aquino, Coqui Torres, Alejandro Ojeda y Fernando Ramírez logramos una solidez grupal muy importante”.

image.png

2022: máximo artillero, 7ª de AFA

“Fue algo inesperado porque no sabía que había una tabla oficial de goleadores de AFA porque nunca la encontré. Yo hacía goles para salir campeón y no como una meta personal si bien uno siempre compite y siempre quiere estar arriba. Pero la verdad que no estaba enterado. Me la pasó Mateo Silvetti (compañero de la categoría 2006) un par de fechas antes de que termine el torneo. Soy una persona que cree en las energías. Y creo que si uno se fija mucho en algo le puede generar alguna controversia, así que trataba de no mirarla. Quiero mencionar a Valentino Acuña, a Máximo Ramón y a Toto Silvetti porque ellos fueron mis máximos asistidores. Los que convivimos con el fútbol sabemos que el 9 depende del equipo y que la pelota llegue ahí. El 70, 80 o 90 % de los goles que convertí son todos gracias a mis compañeros”.

image.png

2023: goleador Canteras de América

“Este año estoy en una etapa de aprendizaje. Ya que no la pude meter durante varios partidos, algo que nunca me había pasado, y eso me hizo mejorar. Luego vino el Canteras de América, donde hubo un antes y después. No solo en mí que fui el goleador, sino en la 2006. Nuestra categoría es rica en jugadores. A principio de año no veníamos bien y ese campeonato nos dio un gran impulso para afrontar lo que queda. Sigo trabajando. Tengo una responsabilidad mayor porque tengo un contrato y el club apostó por mí. Llevo una camiseta grande como la de Newell’s que hay que representar. Quiero disfrutar, no apurar los momentos y ser feliz. Soy un fiel creyente, que si uno trabaja las cosas llegan”.

image.png

Características como jugador

“Soy un 9 de área que tiene la virtud de manejarse bien en esa zona. Pude sostener ese trabajo con goles que es de lo que vivimos los delanteros. Pero hay mucho por mejorar, no solo en lo futbolístico sino en lo personal. Hay gente en Newell’s que trabaja muy bien todas eso porque están cerca del jugador y hacen todo lo posible para que lleguemos con una buena formación a la primera”.

La selección juvenil

“Entrenar en el sub-17 fue un sueño cumplido. Me sorprendió la docencia y la sensatez de Pablo Aimar. Escucharlo hablar fue una capacitación de fútbol al igual que estar con Diego Placente y Quique Cesana”.