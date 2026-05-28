Newell's aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador

El club del parque Independencia admitió que uno de los acusados cumplía tareas ad honorem en la institución "de las que fue apartado"

Newells difundió un comunicado sobre la detención de dos personas por un ataque incendiario contra el auto de un jugador

Newell’s Old Boys salió a aclarar su posición con respecto a una de las personas detenidas por el ataque con bomba molotov al auto del jugador Facundo Samuel Guch, incidente que ocurrió el 22 de febrero pasado en el predio de Bella Vista.

El club del parque Independencia difundió este jueves un comunicado en el que negó que uno de los acusados por ese hecho, Manuel S., tenga relación de dependencia laboral con la institución. Sin embargo, aclaró que esa persona realizaba actividades "ad honoren" de las que fue apartada

En la nota difundida en las redes sociales, Newell’s hizo saber que desde el principio, apenas ocurrido el ataque contra Guch, “se encuentra a total disposición de la justicia, colaborando activamente en todo aquello necesario para el esclarecimiento del grave suceso”.

“Por otra parte, y en función de noticias trascendidas, se hace saber que ninguna de las personas involucradas son empleados en relación de dependencia con el club ni existe relación contractual alguna”, agregó el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2059984606007284071&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial pic.twitter.com/j4EAvIxNwh — Newell’s Old Boys (@Newells) May 28, 2026

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Finalmente, el club “leproso” aclaró: “No obstante ello, y frente a la investigación en curso, una de las personas implicadas ha sido apartada de las tareas ad honorem que venía desarrollando dentro de la institución”.

Cómo fue el ataque con bomba molotov

El incidente investigado por la Justicia sucedió el 22 de febrero en el predio deportivo de Newell's Old Boys en Bella Vista. Personas que en ese momento no habían sido identificadas arrojaron una bomba molotov que generó destrozos en el auto de un jugador. Además, dejaron una bandera con un mensaje.

Tras la derrota del club rosarino contra Banfield y la salida de Orsi-Gómez, el clima de tensión en Newell's se profundizó pasada la una de la mañana cuando el complejo deportivo de Bella Vista fue víctima de un ataque.

Un vehículo afectado fue el Audi A3 perteneciente al futbolista Facundo Samuel Guch. Asimismo, el el ala sur del edificio Jorge Griffa sufrió destrozos. Tras el hecho, se solicitó la presencia del personal de PDI y se secuestró una bandera que había sido colgada por los atacantes y tenía un mensaje. Sobre el contenido del escrito, algunos medios de comunicación, locales y nacionales, aseguraron que decía "Ganen o balas para todos"