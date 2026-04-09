Ian Glavinovich y su vuelta en reserva: "Hacía un año que no jugaba, estoy feliz"

Fue como un volver a empezar, probablemente, después de un año sin actividad. Ian Glavinovich volvió a las canchas defendiendo los colores de Newell's en reserva y se regaló una victoria importante junto a los dirigidos por Lucas Bernardi. La vuelta lo pone en competencia para lograr un lugar en la defensa de la primera división, que tiene muchos futbolistas en la lista de lesionados y que no ha tenido un buen rendimiento en lineas generales.

"Me sentía con ganas de jugar, sea como sea el partido, traté de mentalizarme como objetivo principal llegar a los 45 minutos. Hacía un año que no jugaba al fútbol, que no tenía un partido oficial. Traté de tener ese primer objetivo, después intenté jugar simple, de no arriesgar pases", analizó Glavinovich en diálogo con Ovación tras la victoria Rojinegra ante la Lepra mendocina.

En su propia evaluación del rendimiento físico y futbolístico remarcó: "Sabia que la reserva estaba muy bien posicionada, quería ganar, no sólo por mí, sino también por los chicos. Dentro del parate que tuve me sentí muy bien, obviamente tengo que recuperar un poco de ritmo en algunas situaciones, pero me sentí muy bien".

"Me puse feliz, no sólo en lo personal sino también por ellos, necesitábamos ganar y quedarnos con los puntos, para igualar la línea del cuarto que clasifican, es muy bueno. Estoy feliz" indicó con la alegría de haber apartado para que los de Bernardi se queden con los tres puntos de local.

Con respecto a su presente físico y los porqués del retraso para estar a disposición del DT de primera división explicó: "Me sentía raro. Cuando empecé la pretemporada nunca paré, con dolor en la rodilla y demás, eso fue muy duro. Hace un par de meses que estoy muy bien, no me duele nada, por ende pensé que podía haber jugado antes. Esperaba otra oportunidad, pero así se fueron dando las cosas y por otro lado probablemente fue mejor para no apurar el proceso".

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Y agregó sobre el tema y su vuelta de la Major League Soccer: "Cuando llegué de Estados Unidos en septiembre u octubre estuve sin poder entrenar en el club porque no me dejaban, creo por una cuestión legal. Allí empecé a trabajar con Luis Craft y arrancamos de cero".

Recuperar la musculación

El trabajo de recuperación física fue clave para que pueda concretar el regreso. "Necesitaba recuperar mucha musculación tanto en el cuadriceps como en el isquiotibial. Fue lo que más tiempo me llevó pero ahora estoy muy bien. Creo que hice un gran trabajo y en parte es de ellos", dijo.

Dejó abierto un interrogante sobre su continuidad en Newell's: "Sobre el futuro no se nada. Estoy a la espera de resolverlo, a mí se me termina el contrato en diciembre y espero a ver como se resuelve".

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"Al equipo siempre lo vi unido, las cosas que han salido mal las hemos hablado siempre, tuvimos charlas en el vestuario. A medida que fueron pasando los partidos hablamos de diferentes maneras, por ese lado estamos muy bien", señaló sobre como vivió desde afuera este momento crítico que atravesó y atraviesa el Rojinegro aún en la actualidad.

Y para cerrar, se mostró optimista tras los dos triunfos en la Liga que le empiezan a dar un poco de aire para lo que viene: "Creo que estas victorias que hemos conseguido son fundamentales, sobre todo en lo anímico. Como mis compañeros, queremos ganar, no salían las cosas como deseábamos y pensábamos. Es un momento difícil, pero vamos saliendo y los chicos lo viven como yo".