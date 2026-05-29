La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro

Nació en 1897 como una pequeña mercería, se convirtió en símbolo del crecimiento y hoy enfrenta otra crisis. La historia detrás de la esquina que marcó generaciones

Durante décadas, La Favorita fue el corazón comercial de Rosario. Nació de la apuesta de dos inmigrantes españoles, sobrevivió a guerras, crisis económicas y cambios de dueños. Hoy, el edificio más emblemático del centro vuelve a enfrentar la incertidumbre. Su nombre trascendió generaciones, modas y propietarios. Ahora, ese gigante vuelve a atravesar una crisis.

Tres años después de la gran reapertura, el panorama volvió a oscurecerse. La caída del consumo, los locales vacíos y las dificultades para sostener la actividad derivaron en una disputa entre la operadora comercial y el fideicomiso que representa a los herederos de la familia García.

Las partes intercambiaron cartas documento y el vínculo contractual podría extinguirse en los próximos días. Los propietarios reclaman alquileres impagos y la restitución del inmueble. La empresa administradora sostiene que existen incumplimientos que afectan la viabilidad del emprendimiento.

Lo cierto es que La Favorita es uno de los pocos edificios capaces de condensar buena parte de la historia económica, urbana y sentimental de Rosario. Por eso, cada vez que sus persianas amenazan con bajar, vuelve la misma sensación: la de una ciudad que observa con preocupación el destino de una de sus postales más reconocibles.

Una historia que empezó con dos inmigrantes

El 18 de mayo de 1897, los hermanos Ramón y Angel García inauguraron en la esquina de Córdoba y Sarmiento, que por entonces se llamaba Libertad, un local de venta de puntillas llamado La Favorita. Era casi una aventura iniciada por dos inmigrantes que encontraron su lugar en el mundo cerca del río Paraná, un comercio que apuntaba a la naciente burguesía rosarina. Y no fue una mala idea: en poco tiempo el local fue creciendo y hasta transformarse en una de las postales de la ciudad.

El actual edificio de la tienda (aquel que durante décadas fue punto de encuentro de generaciones de rosarinos y que muchos siguieron llamando La Favorita incluso después de su venta en 1995) se inauguró en abril de 1929. El frente del local, lleva la firma de Rafael Candia, un constructor que dejó su nombre en numerosos edificios emblemáticos del centro de la ciudad.

El edificio estaba inspirado en las célebres galerías parisinas como Lafayette y Le Printemps. Y pese a que Rosario nunca fue París, la historia de la tienda y la de la ciudad anduvieron durante mucho tiempo de la mano.

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Tan cercana fue esa relación que los mármoles que cubrían el acceso por calle Córdoba que indicaban el nombre del local y los planos de la construcción ahora forma parte del patrimonio del Museo de la Ciudad.

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Los primeros años de La Favorita

En 1905 se inauguró la primera de las varias remodelaciones que tuvo el edificio, "para responder debidamente al favor dispensado por la clientela", según narra una crónica de La Capital del aniversario número 75.

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Cinco años después, los dueños de la tienda encararon un nuevo desafío: sumar una planta más a la esquina de Córdoba y Sarmiento. Y en 1927 comenzaron los proyectos del edificio actual, inaugurado en abril de 1929, "cuya cuya expansión mercantil ya nadie podría detener como lo atestigua el presente", continúa la crónica de este medio.

Y nuevamente vuelve sobre la íntima relación entre el emprendimiento comercial y el desarrollo de la ciudad. "Con el propósito de retribuir en forma práctica a la comunidad el apoyo y la adhesión dispensada, los fundadores canalizaron su generosidad y su entusiasmo hacia todo lo que significara beneficio y progreso para la urbe", señala y enumera una serie de donaciones que la familia García destinó a instituciones públicas de la ciudad.

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Entre otras, una colección de cuadros al Museo Histórico Provincial, la fuente de los Españoles del parque de la Independencia y aportes para el Hospital Español.

El 18 de mayo de 1972, La Favorita celebró sus 75 años con una cena en la Bolsa de Comercio. La ocasión sirvió para resaltar la importante trayectoria comercial de la empresa.

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En octubre de 1994, se anunció la integración de la tienda con la cadena internacional Falabella. Lo que siguió es una historia más conocida por todos.

Tras atravesar complejas crisis, como las que se registraron en el país en 1989 y 2001, finalmente la tienda tiene intenciones de cerrar sus puertas en este 2021.

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