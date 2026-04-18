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Jerónimo Russo, símbolo del crecimiento de Newell's y ahora encima con golazo

Uno de los artilleros en Santa Fe, Jerónimo Russo, fue el cuarto lateral izquierdo usado en el año pero hizo valer sus condiciones ofensivas.

18 de abril 2026 · 06:10hs
Como para no gritarlo. Jerónimo Russo acaba de marcar su golazo en la cancha de Unión para la victoria de Newells.

Marcelo Bustamante

Como para no gritarlo. Jerónimo Russo acaba de marcar su golazo en la cancha de Unión para la victoria de Newell's.

Newell’s viene experimentando un crecimiento sostenido. En los resultados, pero también en las formas de llegar a ellos. Sufrió, vale decirlo, y para eso tuvo a su arquero Josué Reinatti como gran baluarte para evitar que Unión llegara más veces a la red. Pero también supo dar vuelta un partido por primera vez y tuvo a Jerónimo Russo en su gran gestor. El devenido lateral izquierdo, el cuarto usado este año, venía de asistencias fundamentales pero ahora hizo todo, con un golazo tremendo desde afuera del área para una victoria que cotiza en oro.

Russo recibió el despeje de la zaga tatengue a uno de los tantos córners bien ejecutados por Facundo Guch, esta vez desde la derecha, tuvo la sapiencia de pararla y antes de entrar al área sacó el tremendo zurdazo que pegó en el palo derecho de Mansilla para hacerlo más espectacular y llegó al fondo de la red. Con alma y vida gritó su primer gol en primera división.

El rosarino de 20 años fue asomando en la primera división el año pasado, como volante ofensivo por izquierda, tal la posición que mejor siente. Inclusive extremo se consideraba. No por nada, en el Canteras de América que organizó la Lepra en 2022 fue el goleador del torneo.

A Jerónimo Russo lo fueron tirando para atrás

Pero a Russo lo fueron tirando para atrás. Ese fue Lucas Bernardi en la reserva, porque consideraba que desde ahí podía el equipo aprovechar mejor sus trepadas y su visión ofensiva. No se equivocó.

>>Leer más: Las manos de Josué Reinatti. la gran apuesta de Frank Kudelka, sostuvieron el gran triunfo de Newell's

De hecho, con Kudelka se consolidó definitivamente en la posición, luego de que este año pasaran Martín Luciano, Gabriel Risso Patrón y hasta Jherson Mosquera jugando con la pierna cambiada. Russo fue el cuarto probado de lateral izquierdo y se hizo dueño.

No por nada, casi todo lo bueno que le vino pasando a Newell’s en los últimos partidos se lo deben en parte a Russo. Fue él el que fue esa pelota, una de las últimas, ante Gimnasia de Mendoza y asistió bárbaro a Walter Mazzantti para el primer triunfo.

En Santiago del Estero también

Luego en Santiago del Estero volvió a dar un pase tremendo a la cabeza de Oscar Salomón, para que convierta en definitiva el segundo que fue el de la victoria ante Central Córdoba. Y ahora le rompió la red a Mansilla.

Las manos (y los pies) de Reinatti sostuvieron luego la ventaja, sobre todo cuando con la pierna derecha evitó el empate cuando Palacios venía relamiéndose con empujarla a la red. Y en la última que le tapó a Tarragona. Y el Colo Ramírez, al que tan bien le sienta el 15 de Abril, consolidó el triunfo a un cuarto de hora del final.

A Russo, de 20 años, esta semana le renovaron el contrato junto a Regiardo y Guch hasta diciembre del 29. Los tres fueron titulares para la gran victoria en Santa Fe.

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