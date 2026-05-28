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Un exjugador de Central denunció extorsiones por una deuda de apuestas ilegales

Le reclaman una deuda de 500 mil dólares por apuestas ilegales. Aseguró que lo amenazaron a él y a su familia

28 de mayo 2026 · 13:26hs
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Jonathan Gómez

Virginia Benedetto / La Capital

Jonathan Gómez

El futbolista Jonatan Gómez denunció que sufrió amenazas y extorsiones por una deuda vinculada a apuestas clandestinas. Según la presentación judicial, el exjugador de Central reconoció inicialmente un pasivo de 50 mil dólares, pero luego los presuntos prestamistas le exigieron una suma diez veces mayor bajo amenazas.

El caso quedó en manos de la Justicia y expuso una trama de presiones, pagarés firmados bajo coerción y amenazas dirigidas también a la familia del deportista.

El abogado del futbolista, Martín Marini, explicó que Gómez comenzó a apostar en una plataforma ilegal tras atravesar un delicado cuadro emocional.

"En una crisis de depresión, saliendo de haber jugado en su club amado Central, una persona allegada a su familia le presentó a una cajera de una página clandestina y empezó a jugar”, sostuvo el letrado en declaraciones a Telefé Rosario.

Según relató, el jugador acumuló una deuda de 50 mil dólares, aunque posteriormente los administradores del sitio ilegal lo obligaron a reconocer un monto cercano a los 500 mil dólares.

>> Leer más: Central: Campaz no estará en la Copa Argentina, Ovando sí jugará ante Estudiantes

Amenazas contra la familia

De acuerdo con la presentación judicial, la situación se agravó en octubre del año pasado, cuando Gómez habría recibido amenazas de muerte contra él y sus familiares.

El abogado aseguró que los presuntos extorsionadores llevaron al futbolista a una escribanía de Junín —juega en Sarmiento de esa localidad— para obligarlo a firmar documentos vinculados a la deuda. "La situación fue empeorando cada vez más hasta que le dijeron: «Ya está, tenés que pagar, dame tu casa y tu departamento»”, relató Marini.

La denuncia también sostiene que los acusados se presentaron en el predio de entrenamiento de Sarmiento y en la casa de los padres del futbolista mientras él estaba concentrando con su actual equipo.

Apuestas clandestinas

Marini sostuvo que el origen de la deuda carece de validez legal: "El origen de esa deuda es ilícito porque la página que explotaban estos chicos no estaba habilitada ni autorizada".

El abogado también aclaró que, por el momento, la investigación no detectó vínculos con organizaciones narcocriminales: "Hasta ahora son chicos «bien» que tomaron el camino equivocado".

El entorno del futbolista aseguró que Gómez recibió contención tanto del club de Junín como de sus compañeros durante los últimos meses: "Hay que agradecerle a Sarmiento porque recibió una contención muy importante y hoy está tratado en un ambiente familiar".

Además, remarcó el fuerte impacto emocional que provocó el caso en el jugador y en su familia: "La pasó realmente muy mal y la familia está muy asustada”.

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