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La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, anticipó que en los próximos días concluirá la evaluación de las ofertas dentro de la licitación

29 de mayo 2026 · 08:20hs
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El bar Mordisco fue demolido en la costa norte.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El bar Mordisco fue demolido en la costa norte.

Tras la convocatoria fallida a una sesión especial sobre el tema en el Concejo, el proyecto de reconversión de la costa norte de Rosario está muy cerca de ponerse en marcha. El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, señaló este viernes que la obra será adjudicada "en los próximos días" para comenzar entre junio y julio.

El funcionario confirmó que el Poder Ejecutivo está haciendo las evaluaciones técnicas de las cuatro ofertas para la remodelación del sector ubicado al sur de La Florida. "Nosotros queremos empezar rápido", remarcó durante un reportaje a través de LT8.

El exconcejal de la Unión Cívica Radical (UCR) se mostró confiado en la posibilidad de que la transformación arranque a mitad de año, ya que otras intervenciones recientes se dieron en plazos similares. Al respecto, comentó: "Las últimas licitaciones han sido más ágiles que en tiempos anteriores".

Una nueva mirada sobre la costa norte del Paraná

Si bien el proceso de licitación todavía no terminó, el sector elegido para la construcción de un parque acuático y otras reformas ya está en obra. "Hay trabajos preliminares que estamos haciendo nosotros", explicó Chale en relación a la demolición de dos bares sobre la avenida Eudoro Carrasco.

Desde el municipio recordaron que el derribo de Mordisco ya estaba previsto. En este sentido, destacaron que implementaron una medida "de muy bajo costo, pero de mucho impacto" sobre el área de la Rambla Catalunya.

>> Leer más: Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte

El secretario de Gobierno sostuvo que los preparativos para la reconversión tuvieron buena recepción entre quienes suelen recorrer esa zona de la ribera rosarina y advirtieron que el edificio ya no obstruía la vista desde el paseo peatonal. En este sentido, afirmó: "Esa demolición llevó un día y genera una apertura muy importante. Cuando empiece la obra en sí, vamos a ver que el acondicionamiento de todo ese sector va a hacer que mucha más gente vaya a disfrutar el río todo el año".

Finalmente, el exedil criticó la iniciativa de sectores opositores para realizar este jueves una sesión extraordinaria en el Concejo sobre diferentes proyectos vinculados al parque acuático y las demás intervenciones del plan. El funcionario sostuvo que la convocatoria "no tenía ningún sustento legal y no tuvo ningún sustento en sí" porque "había pocos concejales, un puñado de militantes y alguna también alguna gente bien intencionada que creo que fue utilizada por Juan Monteverde".

¿Qué pasó tras la fallida sesión en el Concejo?

La iniciativa en el Palacio Vasallo requería la asistencia de 15 representantes, uno más que la mitad del total. Aunque no están de acuerdo con la obra, quienes integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) descartaron su participación y argumentaron que la propuesta fue parte del "humo político para confundir a los rosarinos".

"La realidad es simple: el Concejo Municipal no tiene facultades para frenar una licitación ya iniciada", plantearon desde una de las veredas opositoras al oficialismo. Así sentenciaron que "el kirchnerismo le mintió una vez más a la población" al impulsar la sesión especial que finalmente no tuvo lugar.

Entre quienes estaban a favor de promover este debate, el edil peronista Mariano Romero apuntó contra los libertarios porque "no se sentaron a dar quórum y terminaron favoreciendo a Unidos" dentro del recinto. "Hay mucha hipocresía en la política", expresó durante un reportaje en LT8.

El concejal opositor aseguró que no están en contra de la revitalización de la ribera norte, pero sostuvo que el proyecto reducirá la extensión total de 800 metros de playa pública que existe actualmente. Así planteó que la obra tiene mucho "rechazo social". Mientras tanto, el propio cuerpo deliberativo ya aprobó por unanimidad un pedido de informes sobre el plan de remodelación para sumar más elementos a la discusión.

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