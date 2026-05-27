Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

Un ciclista fue arrollado por un tren en un paso a nivel de Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario, y la víctima perdió ambas piernas. Quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
La víctima tiene 32 años y quedó internada en el Heca
Un ciclista fue arrollado por un tren en un paso a nivel de Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario, y la víctima perdió ambas piernas. Quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El hecho ocurrió en la noche de este miércoles en Provincias Unidas y Junín, cuando un ciclista cruzó el paso a nivel (pese a que habría estado con las barreras bajas) y no vio venir al tren que circulaba hacia el este, que lo embistió y le provocó graves heridas.
Según indicaron testigos, el hombre se trasladaba en bicicleta usando auriculares, por lo que no habría escuchado a la formación.
La víctima, de 32 años, perdió ambas piernas y fue trasladada al Heca.