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Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

La víctima tiene 32 años y quedó internada en el Heca

27 de mayo 2026 · 22:38hs
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Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

Captura de TV

Un ciclista fue arrollado por un tren en un paso a nivel de Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario, y la víctima perdió ambas piernas. Quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El hecho ocurrió en la noche de este miércoles en Provincias Unidas y Junín, cuando un ciclista cruzó el paso a nivel (pese a que habría estado con las barreras bajas) y no vio venir al tren que circulaba hacia el este, que lo embistió y le provocó graves heridas.

Según indicaron testigos, el hombre se trasladaba en bicicleta usando auriculares, por lo que no habría escuchado a la formación.

La víctima, de 32 años, perdió ambas piernas y fue trasladada al Heca.

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