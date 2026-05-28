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Dos detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newell's

El ataque sucedió el 22 de febrero pasado tras la derrota de La Lepra por 0-3 ante Banfield. Uno de los detenidos estaba vinculado al club

28 de mayo 2026 · 07:52hs
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Uno de los detenidos por la TOE vinculado al ataque con bomba molotov contra un jugador de Newells

Foto: Gobierno de Santa Fe

Uno de los detenidos por la TOE vinculado al ataque con bomba molotov contra un jugador de Newells

Dos hombres fueron detenidos en la noche del miércoles por su presunta participación en el ataque con bomba molotov contra el auto de un jugador de Newell’s Old Boys, ocurrido el 22 de febrero en el predio de Bella Vista.

Los sospechosos fueron aprehendidos por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) durante cuatro allanamientos y un procedimiento en la vía pública de la ciudad de Rosario.

Las personas implicadas en la investigación fueron identificadas como Manuel S. de 34 años y Nahuel C. (29), quienes quedaron a disposición de la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según trascendió, uno de los implicados en el ataque, Manuel S. cumplía con tareas de profesor de educación física ad honorem en el club.

Asimismo las fuerzas de elite dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad secuestraron teléfonos celulares, dos vehículos Volkswagen Gol Trend y elementos de interés para la causa.

Desde el MPA confirmaron que las personas detenidas ayer serán llevadas audiencia imputativa en los próximos días (fecha a confirmar) por el delito de intimidación pública, pero las fuentes aclararon que la investigación se está profundizando para establecer si hay aparece algún indicio agravante.

Cómo fue el ataque con bomba molotov

El incidente investigado por la Justicia sucedió el 22 de febrero en el predio deportivo de Newell's Old Boys en Bella Vista. Personas que en ese momento no habían sido identificadas arrojaron una bomba molotov que generó destrozos en el auto de un jugador. Además, dejaron una bandera con un mensaje.

detenido por ataque a Newell's

Tras la derrota del club rosarino contra Banfield y la salida de Orsi-Gómez, el clima de tensión en Newell's se profundizó pasada la una de la mañana cuando el complejo deportivo de Bella Vista fue víctima de un ataque.

>> Leer más: Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada: tiraron una molotov en el auto de un jugador

Un vehículo afectado fue el Audi A3 perteneciente al futbolista Facundo Samuel Guch. Asimismo, el el ala sur del edificio Jorge Griffa sufrió destrozos. Tras el hecho, se solicitó la presencia del personal de PDI y se secuestró una bandera que había sido colgada por los atacantes y tenía un mensaje. Sobre el contenido del escrito, algunos medios de comunicación, locales y nacionales, aseguraron que decía "Ganen o balas para todos"

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