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Avanza el juicio político contra el juez rosarino Salmain: qué definió el Consejo de la Magistratura

El magistrado federal quedó a un paso de ser destituido. Está procesado por presuntos delitos de incumplimientos de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita y aceptación de dávidas

28 de mayo 2026 · 15:43hs
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El magistrado rosarino Gastón Salmain está a un paso del juicio político.

El magistrado rosarino Gastón Salmain está a un paso del juicio político.

El Consejo de la Magistratura avanzó con el juicio político contra el juez rosarino Gastón Salmain, quien ya fue procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita, cohecho pasivo agravado (aceptación de dádivas) y prevaricato. Ahora, Salmain quedó este jueves a un paso de ser destituido del cargo.

En particular, la comisión de Acusación del Consejo aprobó por unanimidad "la apertura del procedimiento de remoción de Salmain". Estaba a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Rosario.

La definición del Consejo de la Magistratura

El dictamen propone enviarlo a juicio político por un caso de corrupción en el que el rosarino está procesado con prisión preventiva y por haber ocultado en su currículum que lo echaron del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima a cambio de direccionar un expediente.

Tras la definición de la comisión de Acusación, el asunto ahora deberá pasar por el plenario del Consejo. Si la acusación es ratificada, Salmain quedará suspendido en el cargo y enviado a juicio político, donde se determinará si es destituido o no.

El encuentro fue presidido por el titular de la comisión, Alberto Maques, con la asistencia del secretario Andrés Leandro García. Participaron de la reunión los consejeros y consejeras Jimena de la Torre, Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, César Grau y Luis Juez.

>>Leer más: Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Gastón Salmain, bajo la lupa

A principios de abril, el Consejo de la Magistratura había decidido apartar de concursos a Salmain, quien se encuentra procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Salmain fue denunciado el año pasado por el presidente de la Corte Suprema nacional, Horacio Rosatti, por supuestas omisiones de información relevante en su currículum al concursar para su actual cargo, entre ellas su desvinculación del Poder Judicial años atrás tras un hecho ligado a un intento de soborno.

En diciembre de 2025, Salmain fue procesado con prisión preventiva por presuntos hechos de corrupción en una causa que investiga el pedido de una coima de 200 mil dólares a cambio de dictar un fallo favorable.

La decisión del organismo sentó un precedente para magistrados bajo investigación. En ese marco, la decisión fue adoptada tras analizar las impugnaciones presentadas y se fundamentó en que Salmain está siendo investigado por la comisión de Acusación.

>>Leer más: El Consejo de la Magistratura aparta a Gastón Salmain de concursos

En ese contexto, se le notificó que debe permanecer en su domicilio con una tobillera electrónica. Salmain se amparó en su investidura y, atento a su inmunidad de fueros judiciales, sólo quedará en prisión cuando se modifique su situación como magistrado federal.

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