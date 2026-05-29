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Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

La Policía de Santa Fe detuvo a tres personas y realizó allanamientos en los que se recuperaron numerosos elementos robados que serán devueltos a sus dueños

29 de mayo 2026 · 09:48hs
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Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

Tres personas fueron detenidas por su presunta vinculación con una serie de robos a automóviles. Las aprehensiones se realizaron durante dos allanamientos realizados en la zona oeste de Rosario por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), donde fueron recuperados numerosos elementos (entre ellos palos de golf y raquetas de tenis) que serán restituidos a sus legítimos dueños.

Las medidas se iniciaron a partir de tareas investigativas desarrolladas por la Brigada de Automotores, que permitieron localizar un automóvil Volkswagen Polo con pedido de secuestro activo, presuntamente vinculado a distintos hechos delictivos relacionados con la sustracción de ruedas, autopartes y elementos por cerraduras forzadas.

El vehículo fue detectado en la zona de Ocampo al 6500, donde los investigadores concretaron la aprehensión de un hombre de 41 años y una mujer de 20 años, además del secuestro del rodado.

Qué elementos se incautaron en los allanamientos

A partir de ese procedimiento, se avanzó ayer jueves con un allanamiento en un domicilio de esa misma zona. En ese lugar, los agentes incautaron una importante cantidad de herramientas presuntamente utilizadas para la sustracción de ruedas y autopartes, entre ellas llaves cruz, gatos hidráulicos, corta pernos, amoladoras e infladores eléctricos, además de elementos adaptados para violentar cerraduras de vehículos.

robo en autos2

Asimismo, se secuestraron teléfonos celulares, equipos electrónicos, herramientas, accesorios automotores, carrito y palos de golf, estuches con raquetas de tenis y diversos objetos cuya procedencia será materia de investigación. También se hallaron municiones calibre 9 milímetros.

Otro procedimiento

Como resultado de nuevas tareas investigativas, se estableció la vinculación con otro domicilio ubicado en la zona de calle 6 de Diciembre al 7200, donde se realizó un segundo allanamiento. En ese procedimiento fue aprehendido un hombre de 32 años y se incautaron teléfonos celulares, prendas de vestir, herramientas y parches identificatorios pertenecientes a fuerzas policiales.

>> Leer más: Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Según se pudo establecer, estos elementos estarían relacionados con un hecho de robo calificado ocurrido con anterioridad, en el que un efectivo policial fue víctima de la sustracción de pertenencias personales, entre ellas identificaciones institucionales.

Los procedimientos permitieron avanzar en la investigación y el secuestro de numerosos elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y posible vinculación con otros hechos delictivos.

Objetos robados a disposición de legítimos dueños

Los elementos secuestrados podrán ser reconocidos en la sede de PDI, ubicada en Lamadrid y Las Heras de la ciudad de Rosario, a fin de que sus legítimos propietarios puedan recuperarlos con la documentación respaldatoria.

>> Leer más: Ladrón multimarcas: lo atraparon con decenas de patentes robadas a vehículos

La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía de Personas No Individualizadas del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Carlos Covani, que continúa con las medidas investigativas correspondientes.

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