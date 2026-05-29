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Quién es Tim Payne y por qué se convirtió en la estrella inesperada del Mundial 2026

Un streamer argentino impulsó una campaña para convertirlo en tendencia. El defensor de Nueva Zelanda legó al millón y medio de seguidores y fue bautizado como "el jugador del pueblo"

29 de mayo 2026 · 08:59hs
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Mientras tanto, Tim Payne se prepara para el Mundial 2026

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, un futbolista de Nueva Zelanda logró convertirse en una de las figuras más comentadas de internet sin haber jugado todavía un solo minuto del torneo.

Se trata de Tim Payne, defensor de la selección oceánica y del club Wellington Phoenix, que en apenas un par de días pasó de tener 4.715 seguidores en Instagram a superar el millón y medio gracias a una iniciativa viral impulsada desde Argentina.

Lo que comenzó como una broma en redes sociales terminó convirtiendo al lateral derecho neozelandés en el inesperado "jugador del pueblo" del próximo Mundial.

El experimento que salió demasiado bien

La historia comenzó cuando el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en redes como Scarso, lanzó una propuesta simple: encontrar al futbolista menos conocido de todas las selecciones clasificadas al Mundial y volverlo famoso.

Después de revisar distintos planteles, eligió a Payne. “¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”, planteó en un video que rápidamente se viralizó.

>> Leer más: El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

Miles de usuarios comenzaron entonces a seguir al defensor, comentar sus publicaciones y compartir contenido relacionado con él. Lo que parecía un simple juego de internet se transformó en un fenómeno global.

El "jugador del pueblo"

En cuestión de horas, los comentarios en español inundaron el perfil del futbolista.

Usuarios de distintos países comenzaron a bromear con que era el mejor jugador del mundo y lo adoptaron como una especie de mascota colectiva de la Copa del Mundo.

Entre quienes se sumaron aparecieron periodistas deportivos, streamers, influencers y medios especializados.

Incluso personalidades de gran alcance como el youtuber español TheGrefg dejaron mensajes en sus publicaciones. También participaron creadores de contenido como Juampa Zurita y el humorista argentino Grego Rossello.

Embed - Valen Scarsini on Instagram: "QUE SEA EL PROTAGONISTA DEL MUNDIAL #argentina #futbol #futbolargentino"
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La viralización fue tan rápida que los usuarios comenzaron a producir contenido específico alrededor del futbolista. Algunos editaron su entrada de Wikipedia agregando frases humorísticas que lo comparaban con figuras legendarias como Lionel Messi o Pelé.

Otros crearon canciones mundialistas, montajes de video y campañas para convertirlo en uno de los jugadores más seguidos del torneo.

Sus publicaciones, que habitualmente recibían unos pocos cientos de interacciones, empezaron a acumular decenas de miles de comentarios y más de cien mil "me gusta".

Embed - Valen Scarsini on Instagram: "TIM PAYNE YA ES UNA LEYENDA #argentina #futbol #futbolargentino"
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Quién es Tim Payne

Aunque para muchos apareció de golpe en redes sociales, Payne tiene una larga trayectoria en el fútbol neozelandés. El defensor de 32 años integra habitualmente la selección de Nueva Zelanda y juega como lateral derecho en Wellington Phoenix.

No es una estrella global ni una figura mediática, pero sí uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del seleccionado oceánico.

La historia de Payne refleja hasta qué punto cambiaron las reglas de la popularidad en el fútbol. Antes de disputar el Mundial, y sin haber protagonizado grandes campañas deportivas recientes, logró convertirse en tendencia global gracias a una combinación de humor, algoritmos y participación colectiva.

Mientras Nueva Zelanda se prepara para competir en el Grupo G y buscar una histórica clasificación a octavos de final, Payne ya consiguió algo que muy pocos futbolistas logran: pasar del anonimato absoluto a convertirse en una celebridad mundial en apenas un día.

El agradecimiento y la sorpresa

Tras una sorpresa mayúscula por su impresionante subida de seguidores, Tim Payne logró descifrar el misterio. Nobleza obliga, salió a agradecer. En un video donde intenta hablar en español, agradece la particular iniciativa que lo volvió viral.

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