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Buscan prohibir la circulación de bicicletas y monopatines por calles con carril exclusivo

El Concejo estudia la iniciativa, pero usuarios de bicis afirman que este tipo de medidas "buscan resolver la seguridad de ciclistas desde un auto"

28 de mayo 2026 · 12:36hs
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La discusión por la movilidad suma un nuevo capítulo en Rosario

Héctor Rio / La Capital

La discusión por la movilidad suma un nuevo capítulo en Rosario, con las bicicletas y los carriles exclusivos en el centro del debate.

La circulación en el centro de Rosario puede tener una modificación sustancial luego de la presentación de un proyecto en el Concejo Municipal para prohibir que bicicletas y monopatines puedan circular por calles con carril exclusivo.

La iniciativa, del concejal Federico Lifschitz (Unidos), propone prohibir que bicicletas y monopatines eléctricos puedan circular por calles con carril exclusivo, con especial foco en Santa Fe, San Lorenzo, Maipú y Laprida.

El proyecto dispone que sea la Municipalidad la que determine quién será la autoridad de aplicación de la medida para llevar adelante controles y fiscalización del cumplimiento de la misma, así como señalizar correctamente las calles con carteles que indiquen la prohibición y, conjuntamente, desarrollar campañas de información a la ciudadanía.

En tanto, la iniciativa faculta a la Intendencia a dictar normas reglamentarias en caso de ser necesario para que se pueda aplicar correctamente la prohibición.

Bicicletas y autos sobre el carril exclusivo

"Esto plantea algo básico y de sentido común", aseguró Lifschitz en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8. Y agregó: "En aquellas calles donde funciona el carril exclusivo, como Laprida, Maipú, Santa Fe o San Lorenzo, queda un sólo carril para que autos particulares puedan circular. Las bicicletas y los monopatines ralentizan el tránsito".

El edil planteó que no es sólo una cuestión de tiempos sino que, además, hay un factor de peligrosidad en la convivencia entre autos particulares, bicicletas y monopatines eléctricos en un único carril: "No queda margen (de espacio). Si venís sobre el carril exclusivo en un auto particular y te encontrás con una bicicleta que, obviamente, va a una velocidad mucho menor, se hace un cuello de botella y no queda otra más que invadir el carril exclusivo, algo que no corresponde porque también pasan colectivos y le pasás fino al ciclista o al monopatín".

Lifschitz aseguró que hay alternativas para los vehículos de menor porte en el centro. Citó, como ejemplos, las bicisendas de calles aledañas como Rioja (que la concejala Anahí Schibelbein propuso eliminar hace algunos meses), San Luis, Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos.

>> Leer más: La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

El concejal afirmó que la medida "tuvo buena recepción de los concejales" y resaltó: "Un auto, que viene a menor velocidad porque está detrás de una bici, tiene que hacer una maniobra peligrosa cuando vienen colectivos a altas velocidades".

La medida, todavía en su instancia inicial, espera ser tratada por la comisión de Obras Públicas.

"Buscan resolver la seguridad de ciclistas desde un auto"

Luego de que se plantee la modificación, desde el colectivo de ciclistas manifestaron su rechazo a la medida y remarcaron que hay que mejorar y ampliar la red de bicisendas actuales.

"Estas propuestas son basadas en falacias. Hay muy pocos estudios de la situación real de la movilidad en Rosario", aseveró Yamila Riego, integrante de la ONG Rosario en Bici, al programa "Todos en la Ocho", de LT8. A su vez, planteó que estas medidas, como la que propuso Lifschitz, tienen en su esencia mejorar la fluidez del tránsito y la seguridad de los ciclistas, pero no logran ninguno de los dos objetivos.

La situación en los carriles exclusivos, admitió, es para "cuestionar y repensar", pero resaltó que "la convivencia (de bicicletas) con vehículos motorizados es compleja en todas las calles, y en esas (las que cuentan con carriles exclusivos), también. Desde la perspectiva de este concejal, se plantea cuidar la seguridad de los ciclistas pero subidos a un auto".

"Proponen correr las bicis a otras calles. En avenida Alberdi, por ejemplo, prohibir que (las bicicletas) circulen por ahí es una locura ¿Por dónde van a ir?", se preguntó Riego, en referencia a la arteria de zona norte que ya está fragmentada por el Metrobus. Y continuó: "Hay un montón de lugar en esas avenidas para destinar un espacio para las bicis".

Ampliación de bicisendas

Por último, la referente ciclista resaltó que se enteraron del proyecto del concejal por los medios y que la medida se planteó "sin articular con procesos de participación ciudadana, como el Consejo de la Bicicleta", que se aprobó hace casi cuatro años. El órgano tiene como objetivo reunir a organizaciones, a especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y al concejales para discutir medidas sobre movilidad en la ciudad. Sin embargo, Riego afirmó que siguen sin convocarlos.

A su vez, manifestó la necesidad de ampliar la red de bicisendas: "Está inconexa en muchas partes de la ciudad y muchos tramos terminan de manera abrupta. Esto también genera una situación de peligro en avenidas". Sobre las existentes, afirmó que hay que mejorarlas: "Hay ciclovías que tienen un trazado provisorio desde la pandemia y necesitan volver a revisarse".

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