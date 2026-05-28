Newell's puso primera en Bella Vista y ya enfoca todo en el torneo Clausura

Con 30 jugadores y de la mano de Frank Kudelka, el plantel de Newell's comenzó la pretemporada, que se extenderá casi dos meses e incluirá varios amistosos

La idea de Kudelka es mantener el paso positivo del cierre del torneo anterior, donde Newell's pudo hilvanar seis encuentros sin perder.

Con la necesidad de volver a ser lo que alguna vez fue y después de tanto esfuerzo y de tantos intentos fallidos, el plantel de Newell's comenzó este jueves sus trabajos de pretemporada de cara al inicio del torneo Clausura. Bajo el comando de Frank Kudelka, que subió merecidamente su cotización como conductor y como referencia interna luego de la levantada en los últimos encuentros del certamen anterior, se iniciaron las tareas de puesta a punto física y futbolística.

Con 30 jugadores, el cuerpo técnico rojinegro lidera los entrenamientos que se desarrollarán principalmente en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa , aunque también se está analizando la idea de ir algunos días a Buenos Aires para poder sumar amistosos, ya que la intención es tener al menos cinco partidos de preparación durante todo este extenso período.

Desde las 9 de la mañana, bajo la modalidad de puertas cerradas y sin contacto con la prensa, empezaron a realizar trabajos livianos y de evaluaciones físicas, en el gimnasio y en el campo de juego, teniendo en cuenta que el grupo regresó luego de más de dos semanas de licencia.

Este sistema se mantendrá en las próximas jornadas, ya que el club leproso comunicó que el cronograma de trabajos continuará con entrenamientos el viernes y el sábado en turno matutino, donde los futbolistas serán sometidos a distintos exámenes médicos y físicos. Luego, los jugadores serán liberados el domingo.

Las necesidades de Newell’s

Kudelka sabe mejor que nadie las necesidades que emanan de las carencias de este plantel y su intención es mantener el paso positivo donde pudo hilvanar seis encuentros sin perder, con tres triunfos y tres igualdades, y dar un salto de calidad desde sus tareas y con la necesaria llegada de nuevos refuerzos.

El técnico logró forjar esta valiosa señal de reacción en un equipo en venía en una peligrosa curva descendente que no encontraba fondo, y consiguió esquivar los problemas físicos y las series de lesiones que lo tuvieron a maltraer.

Es más, fue por este tipo de inconvenientes recurrentes que Frank Kudelka nunca pudo repetir el once inicial desde que llegó al Parque, ni siquiera después de las victorias.

Estos días le servirán también para tratar de enterrar, de una vez por todas, esos recuerdos incómodos que siempre merodean su espejo retrovisor. Es que hace más de 10 años que por falencias propias no peleó hasta el final ninguna de las competencias que disputó.

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El DT tendrá que amiantar a sus futbolistas para proteger lo construido y tratar de que lo nuevo se inicie sobre lo ya andado. No repetir los mismos problemas, ni los pasos en falso que obligaron a retroceder muchas veces de casilleros. No conspirar contra sí mismo.

En ese marco, fue tan importante ese punto de inflexión que consiguió Kudelka en el funcionamiento futbolístico y en los resultados en Newell’s, que la dirigencia decidió no optar por sumar el rol de otro director deportivo ante la salida de Roberto Sensini.

En ese escenario, todo se encarrila detrás de las pretensiones, los lineamientos y los nombres propios que está apuntando el propio Kudelka con su grupo de colaboradores, que junto a la cúpula dirigencial leprosa, ya está en la búsqueda de reuezos.

Según trascendió desde el parque Independencia, el propio DT planteó la necesidad de sumar al menos un refuerzo por línea, y detrás de ese señalamiento se están encarrilando los esfuerzos económicos de le entidad rojinegra.

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Los que se presentaron en Bella Vista

Los jugadores que formaron parte de la primera práctica en Bella Vista fueron los arqueros Josué Reinatti, Gabriel Arias, Williams Barlasina, y Francisco Sciarini. Y los defensores Armando Méndez, Jerónimo Russo, Ian Glavinovich, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Martín Luciano, Bruno Cabrera, Alejo Montero, Martín Ortega, y Fabián Noguera.

Además, los volantes Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera, Valentino Acuña, y David Sotelo. Y los delanteros, Matías Cóccaro, Juan Ignacio Ramírez, Walter Mazzantti, Walter Núñez, Luciano Herrera, Franco García, Francisco Scarpeccio y Michael Hoyos.

La reserva, en competencia

Los jugadores de la división reserva aún están disputando el torneo Proyección y por esa razón es que todavía no se notan entre los convocados a la pretemporada de la primera rojinegra.

Esta categoría, conducida por Lucas Bernardi, venció claramente esta semana 3 a 0 a Atlético de Rafaela, en un encuentro que se desarrolló en el Coloso del Parque, por la 15ª fecha del torneo Proyección, con goles de Blas Benedetto, Felipe Calderone y Joaquín Amadío.

Así, los pibes rojinegros continúan escalando en la tabla de posiciones a paso firme y quedaron 2º en el Grupo B, con 30 puntos, a 3 de Boca, el puntero, y, de la misma manera, reafirmaron sus chances de clasificar a la próxima instancia.

En la reserva pasan a la siguiente ronda los primeros cuatro de cada zona y allí se encuadran y se encolumnan los objetivos de Newell’s en esta categoría.

Dentro de la fase de grupos de este certamen, al conjunto conducido por Bernardi le resta visitar a Independiente (2/6), recibir a Boca (10/6), e ir con Ferro (17/6).