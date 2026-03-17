La renovación de Esponda destapó otra vez el enigma Concina en Newell's

El presidente Ignacio Boero aclaró que Concina no forma parte de la CD ni que intermedia en las negociaciones, pero el representante de Esponda aclaró que las charlas las mantiene con el exdirigente

Newell's entabla negociaciones con el fin de asegurar la permanencia de jugadores con contrato hasta fin del presente año, en esta ocasión el de Marcelo Esponda . Una tarea habitual que se lleva adelante en las instituciones, aunque en este caso surgió una situación que generó diversas reacciones en los últimos días y que hasta el propio presidente Leproso, Ignacio Boero , debió entregar una explicación. El foco de atención estaba en el exdirigente Juan José Concina, quien no forma parte del club de acuerdo a lo informado, aunque en los hechos parecería que lleva adelante algunas operaciones.

En todas las negociaciones existen varios actores y muchas veces surgen expresiones que no coinciden entre las partes en cuestión. El mandamás Rojinegro habló en conferencia de prensa -el viernes de la semana pasada- y aclaró que "Concina no forma parte de la comisión directiva. Lo conozco de hace 30 años, pero no toma decisiones. En la delegación que fue a Riestra y a Banfield fueron más de treinta personas. No es dirigente". Y además ratificó que el mercado de pases estuvo a cargo de Roberto Sensini y el cuerpo técnico saliente hace poco tiempo.

El directivo fue tajante en sus dichos ante una curiosidad instalada hace tiempo y que era un tema redundante en los alrededores de la entidad. Un rumor asentado con fuerza, pero que Boero desestimó en diálogo con los medios.

Pero en todo esto muchas veces surgen aristas que pueden ir hacia un lado u otro. Ratificando o no lo señalado. Y en esta oportunidad apareció la voz del representante de Esponda, Juan Cruz Oller, quien sin estar interiorizado de lo sucedido contó que mantiene diálogo "permanente con Concina" y que tiene pautado un cónclave "para los próximos días" para avanzar con la renovación del contrato de su representado.

La confesión sincera de Oller, quien no vive el día a día de Newell's, motivó a que las alertas se activaran en el Parque porque sus palabras fueron en sentido contrario a lo que el propio Boero había sostenido. "El sábado tenía explotado el teléfono. Dije la verdad y no quise generar un problema. Conté que es una persona capaz. Once llamados tuve con característica de Rosario. Sé que es un mundo aparte", confió en La Red Rosario.

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Contrato hasta fin de año

Cabe recordar que Esponda firmó contrato con la entidad del Parque en octubre de 2022 -estuvo a préstamo en 2024/25 en Aldosivi- y su fecha de finalización es a fin del presente año.

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El jugador, nacido en San Jerónimo Sud, llegó a las inferiores de Newell’s en 2015 y tras pasar por diferentes categorías debutó en primera en septiembre de 2022 en el triunfo frente a Gimnasia por 2 a 0, en el Coloso.