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Conflicto de Aceiteros: entre el "fruto salarial" y el pedido "desorbitante"

La paritaria se rompió con la negativa a aumento de las cerealeras y la huelga sin más de la Federación Aceiteras. Los números y la forma de la negociación

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

28 de mayo 2026 · 17:02hs
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Aceiteros y cerealeras se encienden en la previa a la paritaria

Aceiteros y cerealeras se encienden en la previa a la paritaria

El conflicto entre aceiteros y agroexportadoras se encendió como un fósforo. Desde la Federación Aceitera sostienen que la huelga lanzada, por ahora frenada por la conciliación obligatoria, fue producto de que las cerealeras no consideraran que haya necesidad de un aumento y así se lo hayan trasmitido en la última reunión paritaria.

“La respuesta de Ciara fue que el aumento es de cero pesos”, dijo en Radio10 el secretario general de la Federación Aceitera. En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) puso unos números sobre la mesa para fundamentar que el pedido del 20% es “desorbitante” ya que arrastra otros indicadores, entre otros, el aumento en 2026 le gana a la inflación.

También denuncia que la huelga persigue cuestiones políticas ajenas a la industria. “Este conflicto ya no es salarial: es político, contra la política económica”.

Aceiteros y números

Hay una primera traba en la negociación: mientras Ciara sostiene que debe actualizarse los salarios sobre la base del Índice de Precios al Consumidor del Indec, es decir, que ningún salario real pierda contra la inflación, la Federación tienen un cálculo distinto para cubrir necesidades básicas.

“Las cámaras nos quieren cambiar las formas de ver las cosas. Quieren que esperemos que salga el Indec pero nosotros nunca negociamos así”, sostuvo Yofra en El primero de la mañana por LT8.

La industria aceitera argumenta que las exigencias sindicales actuales son desmedidas en comparación con el resto del sector privado. “El salario promedio del empleo privado registrado ronda los $1,4 millones, mientras que la categoría inicial aceitera parte de $2,34 millones, una diferencia del 67% por encima del promedio privado formal”.

Y agregan que en las categorías superiores, la diferencia llega hasta el 117%, mientras que el salario promedio ponderado del sector aceitero alcanza los $4,9 millones en mayo de 2026. Es decir, puede haber más altos.

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Luego, en el memo que publicó Ciara, sostiene que la evolución salarial muestra una diferencia significativa frente a otros indicadores. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026: el salario aceitero aumentó 361%, mientras que el IPC subió 299%, el dólar aumentó 304% y la soja en pesos subió únicamente 179%.

Como una suerte de respuesta, la Federación Aceitera pone el ojo en la facturación de las agroexportadoras. “La CIARA dice que nosotros cobramos un 60% más que los trabajadores privados de otras empresas, pero ellos no dicen cuál es la rentabilidad que tienen respecto de otros sectores”.

Según comentaron a La Capital, en los próximos días la Federación Aceitera realizaría una contestación con números a lo expuesto por Ciara.

Cómo sigue

“Cuando se termine la conciliación y no haya acuerdo, iremos a la huelga. El fruto de nuestro salario es la huelga. La conciliación obligatoria que comenzó el miércoles vence en dos semanas con posibilidad de extenderla siete días más. Sin embargo, la vigencia de la reforma laboral incluye a la actividad como esencial por lo cual debe garantizarse el 75% del servicio.

>>> Leer más: Aceiteros, el salto hacia el conflicto permanente

La federación no habla en porcentajes para la revisión de junio, que ya tuvo algunos encuentros prematuros, sino del número que debe cobrar el trabajador. Entienden que el reclamo porcentual vinculado a la inflación es una “trampa” porque se manipula el índice.

En cambio, pone un piso para el salario básico: $2.879.877 para un básico, hoy en $2.344.000, aunque con extras y otros ítems pueden triplicar en algunos casos. Se trata de un aumento de un aumento del 20% aproximadamente. En los próximos días habrá nuevos contactos.

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