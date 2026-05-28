Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

El Multiespacio Arena del parque Independencia es el más avanzado. Ya se completó el 86 % de los trabajos. El microestadio y el centro acuático avanzan a buen ritmo

Los Juegos Suramericanos tienen en el Arena uno de sus estadios más avanzados

Las tres principales obras que se desarrollan en Rosario para albergar a los próximos Juegos Suramericanos marchan a buen ritmo. De acuerdo al último informe del comité organizador de la competencia, el Multiespacio Arena del parque Independencia ya tiene un 86 % de avance y se completó un tercio de la construcción del Microestadio lindero al Patinódromo. En tanto, la construcción del centro acuático provincial muestra un 68 % de avance .

El secretario de Vinculación Institucional de la provincia y miembro del comité organizador de los Suramericanos Santa Fe 2026, Julián Galdeano, estimó que durante el mes de julio se realizará la habilitación de la infraestructura deportiva que albergará a la competencia que se desarrollará en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Los juegos comenzarán el 12 de septiembre y marcarán un hito en la historia deportiva de la provincia.

Rosario será la sede que aloje la mayor cantidad de las 57 disciplinas que participarán del evento. El parque Independencia será uno de los centros de las actividades. Para ello, en el predio que perteneció a la Sociedad Rural se construye el Multiespacio Arena, en tanto el Estadio Municipal Jorge Newbery albergará otro de los estadios.

El predio de zona sur correspondiente al ex Batallón de Comunicaciones 121 será otro de los puntos de encuentro . Allí se construye el Centro Acuático Provincial, donde se desarrollarán todas las competencias relacionadas con natación y saltos.

El detalle de las obras

De acuerdo al último informe del comité organizador de los juegos, fechado a comienzos de mayo, las obras de infraestructura que se desarrollan en la ciudad se realizan dentro de los plazos esperados para cumplir con las pruebas necesarias para su habilitación.

En el Arena, que comenzó a construirse el 9 de junio pasado y tiene un plazo de ejecución de 12 meses, las tareas están en el 86 %. En la nave principal del complejo que se construye sobre avenida Dante Alighieri, detrás del Club Provincial, se inició la colocación de carpinterías, frentes integrales y cerramiento translúcido de la fachada Este.

Además, se finalizó la ejecución del piso de los vestuarios y se avanza con terminaciones: colocación de aberturas, espejos y mesadas. Solo resta la colocación de tabiques divisorios en los baños.

En tanto, en el sector de gradas, se avanzó con la ejecución de terminaciones generales y en la ejecución del núcleo de sanitarios.

El Microestadio se levanta en un sector del Estado Municipal, lindero al patinódromo. La obra comenzó el 9 de junio y tiene también un plazo de ejecución de un año. Las obras tienen un avance del 75 %.

Ya se está finalizando el hormigonado de tabiques perimetrales de hormigón, colocación de paneles de cerramiento y puentes de acceso de público.

Mientras tanto, se avanza con terminaciones y colocación en núcleos sanitarios públicos y espacios técnicos bajo tribunas. Y se inició la obra adicional de tendido de servicios y conexión para aguas, desagües y potencia eléctrica.

Las instalaciones que completan el trío son las que alojarán a las competencias de nado y saltos ornamentales. El Centro Acuático, uno de los proyectos más imponentes que encara la provincia para recibir los juegos, comenzó a levantarse en agosto del año pasado y se completaron el 68 % de los trabajos.

En la nave de la pileta olímpica finalizó la instalación del natatorio y se se avanza en el hormigonado de tabiques y losas del sector norte de apoyatura. El montaje de la estructura de la pileta de saltos está concluido.

También se trabaja en los vestuarios, en mampostería de interiores y albañilería general, en la colocación de paneles isotérmicos de cubierta y en las conexiones de servicio de agua y desagües del complejo.

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Dos semanas a puro deporte

Los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de este año, recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas.

Rosario, es la ciudad de la provincia que mayor cantidad de deportes albergará durante la competencia. Las otras dos sedes del evento deportivo son Santa Fe y Rafaela.

Los juegos dejarán un legado urbano y deportivo importantísimo para la ciudad: el centro de las competencias será el parque de la Independencia y el predio del ex-Batallón 121 donde tendrán lugar las actividades acuáticas y se alojarán las delegaciones deportivas. De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización del evento deportivo demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares.