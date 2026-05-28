El rosarino que trabaja en la economía espacial y anticipa nuevas oportunidades para el campo y los negocios

En una charla realizada en la Bolsa de Comercio de Rosario, Torcuato Battaglia, asesor de Satlanti, analizó el crecimiento de la economía espacial y su impacto en la vida cotidiana

El rosarino Torcuato Battaglia , asesor de Satlantis, una compañía europea de tecnología satelital, brindó una conferencia en la Bolsa de Comercio de Rosario para analizar el impacto de la economía espacial en la vida cotidiana, el agro, la logística y los nuevos negocios. Según expresó, este campo ya mueve cientos de miles de millones de dólares al año y se proyecta como una de las industrias de mayor crecimiento a nivel global.

Ingeniero formado en Rosario y radicado desde hace años en Europa, Battaglia compartió su recorrido profesional y explicó por qué el espacio dejó de ser una agenda lejana para convertirse en una infraestructura clave de la economía real . En ese sentido, planteó que muchas actividades cotidianas y productivas ya dependen de tecnologías vinculadas al sector espacial, desde la geolocalización y las comunicaciones hasta la observación de la Tierra y el análisis de datos.

Durante la exposición, el especialista abordó el crecimiento de la denominada economía espacial, un ecosistema que combina innovación tecnológica, inversión privada, infraestructura satelital y nuevos modelos de negocio . Entre los principales ejes, se refirió al desarrollo de constelaciones de satélites, la conectividad, el monitoreo territorial, la defensa, la seguridad, la logística y el procesamiento de información para la toma de decisiones.

Uno de los focos de la charla estuvo puesto en las oportunidades que estas herramientas abren para sectores productivos como el agro. Battaglia explicó que el verdadero valor de la tecnología espacial aparece cuando los datos satelitales se integran a procesos concretos, permitiendo generar información útil para productores, empresas e instituciones.

En esa línea, mencionó aplicaciones vinculadas al seguimiento de cultivos, la agricultura de precisión, el monitoreo climático, el control territorial, la logística y la posibilidad de combinar distintas capas de información para mejorar diagnósticos y decisiones. También señaló que el desafío no está únicamente en contar con satélites o imágenes, sino en transformar esa información en servicios adaptados a las necesidades de cada actividad.

La charla también permitió poner en discusión el lugar de Argentina en este nuevo escenario. Battaglia destacó que el país cuenta con capacidades técnicas, científicas y empresariales para participar del desarrollo de la economía espacial, aunque remarcó la necesidad de articular talento, capital, planificación y proyectos concretos.

La presentación del orador estuvo a cargo del Directivo de la BCR Enrique Lingua. Por la BCR participaron el Presidente, Pablo Bortolato; el Director de Relaciones Institucionales, Andrés Williams; el Director de Información y Estudios Económicos, Julio Calzada; y la Gerente de Información y Estudios Económicos, Emilce Terré.

Con esta propuesta, la Bolsa de Comercio de Rosario sumó a su agenda institucional una conversación sobre innovación, economía del conocimiento y nuevas oportunidades para la producción. La actividad permitió acercar al ámbito local una mirada sobre una industria que crece fuera de la Tierra, pero que ya empieza a transformar sectores concretos de la economía.