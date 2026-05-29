Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas

Fue en la zona sudoeste. En el momento del ataque, la víctima estaba en la esquina con unos amigos. Está internado en terapia intensiva, pero estable

Balacera en zona sudoeste. Dos hombres en moto pasaron por el lugar y tirotearon el "carrito" de comidas

Uno de los impactos en el puesto de comidas. La balacera fue en la noche del jueves

El "carrito" de comidas que fue baleado anoche en Lavalle al 4300. Uno de los proyectiles impactó a un adolescente de 14 años

Un adolescente de 14 años recibió un disparo en el abdomen durante una balacera contra un carrito de comidas ubicado en Lavalle al 4300 , en la zona sudoeste de Rosario. Los atacantes, según las primeras informaciones, habrían disparado desde una moto.

La víctima fue derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela donde fue sometida a cirugía y según indicaron fuentes oficiales se encontraba estable, pero alojado en la sala de cuidados intensivos.

El caso de abuso de armas trascendió poco después de las 21 del jueves cuando efectivos de Comando Radioeléctrico que patrullaban por la zona de Lavalle al 4300 se encontraron con un tumulto de personas que a los gritos alertaron a los policías sobre una balacera contra un puesto precario de comidas que había ocurrido minutos antes.

Sobre la secuencia del ataque, la versión preliminar indicaba que los autores del ataque actuaron desde una moto. Los agentes policiales constataron un impacto de bala en la estructura y hallaron vainas servidas en el piso.

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De acuerdo con lo que se pudo reconstruir con los primeros testimonios, como consecuencia del tiroteo contra el puesto de comidas rápidas una de las balas impactó a un chico de 14 años en el abdomen que se encontraba en la esquina junto con unos amigos.

balazo en carrito Uno de los impactos en el puesto de comidas. La balacera fue en la noche del jueves Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Su hermana lo trasladó al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. De acuerdo con las fuentes, el chico fue sometido a una intervención quirúrgica, pero se encontraba estable, por el momento sin riesgo de vida, y pasó a la unidad de terapia intensiva para un mejor control.