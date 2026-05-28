En Newell's comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

Varios futbolistas que no tuvieron un buen semestre empiezan a cerrar su ciclo en la Lepra en el inicio de la pretemporada.

Este jueves será el puntapié inicial para el plantel de Frank Kudelka de cara a la pretemporada de Newell's . La próxima Liga Profesional comenzará a fines de julio y tendrá para la Lepra el desafío de mejorar lo realizado en el Apertura.

En ese contexto, más allá del trabajo físico y futbolístico que realizará el cuerpo técnico, varios de los futbolistas que, por diferentes situaciones (decisión del cuerpo técnico o rescisión de contrato de mutuo acuerdo) no continuarán en la institución han comenzado a rescindir sus respectivos contratos .

El primero en encabezar esa lista fue Franco Orozco . El delantero que llegó al parque de la Independencia en el mercado de pases de junio finalizó su contrato con la institución para regresar a Lanús luego del préstamo.

En redes sociales, el futbolista se despidió de la Lepra con unas palabras: "Gracias a cada compañero, cuerpo técnico, empleados y sobre todo a la gente de Newell's por el cariño y el apoyo en cada momento. Me llevo aprendizajes, recuerdos y amistades que van a quedar para siempre. Gracias por todo, leprosos".

El extremo apenas jugó tres encuentros en el último campeonato y no terminó de cerrar las expectativas del entrenador rojinegro. El club tenía una opción de compra que no será ejecutada. A pesar del paso no feliz, el jugador tuvo un gesto con la entidad, ya que dejó de cobrar los últimos dos meses de contrato.

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Otro de los que va por el mismo camino es Gabriel Risso Patrón. El lateral izquierdo rescindiría contrato en las próximas horas, debido a que no completó los 300 minutos que tienen como uno de los objetivos los nuevos contratos que la dirigencia implementó en el último mercado de pases.

El futbolista llegó la Lepra en enero y apenas disputó cuatro encuentros en este semestre. El defensor había llegado de Botafogo FC de Ribeirao Preto a préstamo por una temporada con la expectativa de ser una variante por el sector izquierdo, algo que nunca logró concretar.

¿Qué pasará con Fabián Noguera?

Una situación distinta es la de Fabián Noguera, ya que el zaguero sí completó su vínculo por productividad. Más allá que también finalizará su contrato en junio próximo, todavía se negocia la finalización del contrato debido a una deuda que arrastraba el ex Estudiantes de La Plata.

El marcador central había sido apartado del plantel profesional a principio de año por la dirigencia debido a que no aceptó reformular su contrato. Kudelka lo rescató y le dio titularidad en algunos partidos. Más allá de eso, el jugador no continuará en la institución.