Martín Luciano y su vuelta al once en Newell's: "Estamos en deuda con la gente, no se merecen sufrir"

El lateral por izquierda Leproso aprovechó su oportunidad y cumplió ante Tigre. A pesar de salir con una molestia no está lesionado

"La verdad es que me sentí bien, sobre todo en el primer tiempo. Hacía bastante que no jugaba. La continuidad es lo que te hace superar el nivel que uno tiene. Quiero y espero seguir a ver si en estos cuatro partidos puedo terminar jugando y finalizar el año de la mejor manera", expresó con total sinceridad Martín Luciano, quien después de varios intentos con compañeros volvió a ser titular en Newell's por el carril izquierdo.

Después de la goleada ante Boca que miró desde el banco de suplentes, el Flecha resaltó qué cambió de la goleada en La Bombonera al empate frente a Tigre: "Lo intensivo remarco; creo que borramos la imagen que dejamos en La Bombonera nos dolió. Nos falta juego, se nota, nos hacemos cargo, pero si hay algo que resaltar es la actitud".

Promediando la segunda etapa tuvo que salir por un dolor en el tobillo que, por suerte para él, no fue grave. "Del tobillo estoy bien, me fui a hacer estudios después del partido que no me dieron lesión, sólo un edema óseo, con bastante líquido, pero seguramente voy a poder estar para el viernes, si es que así lo dispone el entrenador. Por suerte no fue nada grave y este martes la idea es trabajar normal" relató.

"Por suerte nunca estuve apartado del grupo, siempre entrené con el plantel aunque no venía jugando. Después, por decisiones tácticas del entrenador no me tocó jugar mucho, son cosas que uno no puede manejar" detalló tras volver a ser tenido en cuenta por Fabbiani.

En diálogo con Ovación, Luciano subrayó como no bajó los brazos y siguió buscando su oportunidad: "Siempre supe que tenía que estar preparado y que en algún momento la chance iba a llegar. Lógicamente, si el equipo andaría mejor o los resultados se hubieran dado de otra manera, las chances serían más complicadas".

Clima intenso y complicado

"El clima es complicado, a nadie le gusta perder, menos cuando se trata de Newell's y con los chicos que salimos de acá, que además somos hinchas, conocemos el contexto y el ambiente. Uno no tiene que caer en la paranoia de pensar en los resultados o el tema del descenso, que estamos a seis puntos del penúltimo y hay que tratar de sacarlo lo antes posible porque el club no merece estar en esta posición y menos pelear el descenso con la cantidad de años que tiene en primera", dijo sobre el ambiente que se vivió en el Coloso.

El lateral, que no es juvenil, pero tampoco de los experimentados, sabe que el mal momento pasará: "Con los chicos estamos tranquilos, estamos esperando sacar alguno de los cuatro resultados para estar más liberados y terminar el año mucho mejor".

"Al equipo le falta juego, con Tigre se vio otra cara porque después del partido frente a Boca, lo hablamos en el vestuario, se sintió vergüenza deportiva. Tenemos que encontrar ese juego que nos cuesta, como hacer goles y la finalización. Era un partido para no perderlo y ganarlo tranquilamente" analizó.

Cerrando la charla, la franqueza que siempre lo caracterizó a la hora de encarar los micrófonos salió a flor de piel y reconoció cuál tabla mira. "Es inevitable no mirar la tabla, te estaría mintiendo, sería un loco si no mirara la tabla anual, pero estamos a un resultado de zafar y a cinco puntos de estar entre los ocho que se clasifican. Es un torneo raro, pero es más importante la tabla anual que los playoffs. Hay que sumar esta fecha y esperar otros resultados. Estamos en deuda con la gente, y no se merecen sufrir. Newell's tiene que estar más arriba y te lo digo como hincha", concluyó.