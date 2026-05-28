Paro y conciliación obligatoria: aceiteros de San Lorenzo afirman que "la lucha continúa"

El sindicato acató la resolución del gobierno nacional, pero no está dispuesto a ceder en el reclamo de aumento salarial

El Ministerio de Capital Humano de la Nación dictó este miércoles la conciliación obligatoria frente al paro de los trabajadores aceiteros en el Gran Rosario . El sindicato del departamento San Lorenzo acató la orden, pero advirtió: "La lucha continúa, porque donde hay unidad y organización, hay fuerza para defender nuestras conquistas" .

La medida de fuerza cesó a partir de las 15 por una resolución que dispone la normalización de las actividades en los puertos del cordón industrial durante 15 días hábiles . "Queremos dejar en claro que esto no modifica nuestras convicciones ni el legítimo reclamo que venimos sosteniendo con la fuerza y la unidad de todos los trabajadores", manifestaron voceros gremiales.

Luego de la publicación del comunicado oficial, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), Daniel Yofra , añadió este jueves que la discusión salarial puede extenderse una semana más si no hay arreglo. Durante un reportaje en LT8 criticó la postura de las empresas: "Nunca hicimos una negociacion de esas características" .

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de San Lorenzo anunció que el gobierno nacional convocó a las partes a una audiencia programada este viernes a las 11 de la mañana . Mientras tanto, la organización garantizó la prestación habitual de los servicios portuarios, de acuerdo a la disposición de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Yofra recordó que el conflicto se desató a partir de una revisión salarial pactada en octubre pasado para discutir un aumento entre abril y mayo. "Nos ofrecieron cero", remató en relación a la propuesta de las cerealeras del cordón industrial.

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La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) no desmintió la propuesta. En cambio, alegó que los gremios hicieron un "pedido exorbitante" en comparación con las subas aplicadas desde el inicio de 2026 y las proyecciones económicas a nivel nacional para el resto del año.

Según indicaron las empresas del sector, los sueldos subieron un 13,5 % y superan la inflación acumulada del 12,3 por ciento hasta abril. Además, los empleados recibieron un anticipo promedio de $ 600.000 por persona para cubrir el primer semestre.

¿De cuánto es el aumento que piden los aceiteros?

Actualmente, el piso de ingresos de los aceiteros es de 2.344.000 pesos. La federación solicitó un ajuste del 20 por ciento para llegar a $ 2.800.000. El secretario general de la entidad argumentó que el monto se refiere al cálculo general del salario mínimo, vital y móvil en Argentina. "Todos los trabajadores necesitan esa base", aseveró.

Del lado de la patronal advirtieron que una actualización a este nivel equivale a proyectar una inflación anual del 34,6 por ciento cuando "la soja en pesos cayó 9 % entre enero y mayo". También recordaron que el crecimiento de los haberes en el sector superó ampliamente la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde noviembre de 2023.

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"Cada día de paro significa menos salarios para los trabajadores con una pérdida estimada de 160.000 pesos por día para cada trabajador", señalaron voceros de Ciara. A esto agregaron que la huelga reduce las ventas de productores, los viajes de camiones, las exportaciones y la actividad general de toda la cadena agroindustrial.

Por su parte, Yofra afirmó que las aceiteras tienen la espalda suficiente para pagar los sueldos que piden los gremios aunque, "obviamente, eso implica que los empresarios ganen menos". Luego recordó que las compañías del rubro "siempre se han favorecido con los distintos gobiernos". Si bien ponderó la conducta de la imparcialidad de la administración actual para mediar, advirtió: "No creo que piensen a favor de los trabajadores, eso nos corresponde a los disirgentes sindicales".