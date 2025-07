Barlasina: "Newell's es mi club, me vio nacer y es el lugar donde quiero atajar"

“Es una buena oportunidad”. Williams Barlasina no dudó en caracterizar así este nuevo ciclo en Newell's , antes de lo previsto porque tenía contrato con Aldosivi hasta diciembre. El llamado para que regrese al club del Parque fue aceptado con gusto por el arquero, que sobresalió en el debut rojinegro en la International Football Cup , aunque el saldo resultó negativo, con una derrota por 1 a 0.

“Willy” estaba cómodo en Aldosivi, donde también peleaba un lugar por la titularidad con el veterano arquero Jorge Carranza, pero cuando sonó el teléfono y se abrió la posibilidad de volver al Parque Independencia, no dudó.

El ex-Aldosivi quiere aprovechar este desafío por demás de interesante con el que se encuentra, al tener delante suyo un arquero del prestigio de Keylor Navas.

“La expectativa que tengo es la de aprender de él. Tener alguien así adelante está buenísimo, ya que uno ve cosas que por ahí uno no acostumbra. Es un arquero multicampeón, que ha jugado en los mejores equipos del mundo. Entonces es cuestión de observar cómo es como profesional y aprender”, manifestó.

Barla2.jpeg

Leer más: Día y hora confirmados para el debut de Central y Newell's en el Clausura

Newell's y una "espina clavada”

“Newell’s es mi club, quien me vio nacer y es el lugar donde quiero atajar. Aquí recorrí mucho tiempo, desde 2013 específicamente, y eso demuestra lo que siento por esta institución. Tengo una espina clavada al no poder haber atajado lo suficiente y eso me incentivó para volver a mí club” sintetizó el guardameta ante la consulta del porqué de la decisión de su retorno a la Lepra.

Sobre las complicaciones que a veces tienen los jugadores salidos de las inferiores de poder triunfar en la Lepra, dijo: “Son decisiones de los técnicos que uno, como jugador, no las puede cambiar. Siempre la prioridad del futbolista será jugar y buscar la salida o pelearla en el club, sabiendo cuales son sus posibilidades”.

La experiencia en el Tiburón

Barlasina hizo un resumen de su breve, pero no por eso negativo, paso por el Tiburón marplatense. “Fue una muy linda experiencia, en un buen club y me encontré con gente bárbara. Aprendí muchas cosas a pesar que fueron pocos meses. Se había formado un lindo grupo de trabajo al que les deseo lo mejor porque me sentí a gusto desde el primer momento que llegué”, contó.

Barlasina es optimista sobre el desempeño de Newell’s en la segunda parte del año. “Lo veo bien al plantel, muy unido, se llevan todos muy bien. Tengo mucha fe que será una muy buena etapa del año, dándole con todo para que así sea” subrayó.

Leer más: Se fue de Newell's porque "estaba muy mal" y hoy es semifinalista del Mundial de Clubes

Elogios al Ogro Fabbiani

Y repartió elogios para el Ogro Fabbiani: “Es un técnico muy humano, cercano al jugador. Lo primero que me transmitió es tranquilidad. Yo había llegado 48 horas antes, me dio la confianza para arrancar estos partidos y eso como futbolista está buenísimo, se valora mucho”.

El arquero contó que Fabbiani le dedicó algunas palabras tras el cotejo ante Mazatlán: “Me dijo que estuve bien, que había hecho lo que me había pedido y que este es el camino, no mucho más”, relató.

Finalmente, confesó cuál es su anhelo para lo que viene en su tercera etapa en Newell’s, luego de marcharse a Agropecuario en 2022 y a Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi entre 2024 y 2025.

“Quiero sumar minutos como sea posible. Teniendo por delante a Keylor (Navas), que es indiscutible, será complicado. Más allá de eso, no se descarta una citación de él a la selección (de Costa Rica). Quiero estar preparado para cuando me toque. Mi objetivo es triunfar en Newell’s”, planteó el arquero rojinegro.