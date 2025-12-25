Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central

Fideo compartió la cena de Nochebuena con toda su familia y además abrió algunos regalos canallas antes de la medianoche

Las vacaciones de fin de año de Ángel Di María tuvieron un ingrediente muy especial. Por primera vez después de casi dos décadas, el ídolo festejó la Navidad en Funes como jugador de Central y no faltaron los guiños canallas a la hora de la celebración.

El capitán auriazul se dio el gusto de sentarse en la cabecera de una gran mesa familiar. Luego de una larga carrera deportiva en el exterior, Fideo armó el encuentro de local para compartir Nochebuena con todos sus seres queridos sin tener que andar pensando en los preparativos del viaje en avión de regreso a Europa.

Acompañado por su esposa Jorgelina Cardoso , el futbolista de 37 años disfrutó de una tarde de pileta y tragos mientras espera el inicio de su primera pretemporada desde el retorno a Arroyito. A la noche, el matrimonio estrenó ropa verde combinada para la cena del 24 de diciembre.

"Feliz Navidad para todos" , escribió Di María este jueves a la madrugada. A través de su cuenta oficial de Instagram compartió fotos familiares de la reunión de Nochebuena y la publicación cosechó miles de saludos en cuestión de horas.

El exvolante de Real Madrid, París Saint-Germain (PSG) y Manchester United no sólo hizo el tradicional retrato familiar de las fiestas de fin de año. También se encargó de sacar una selfie con todos los invitados a la hora del brindis de medianoche, cuando alzó la copa con un vino espumante de fresas.

Antes de la cena, Fideo se anticipó a la llegada de Papá Noel y mostró algunos obsequios que demuestran su pasión canalla. Entre ellos se destaca una parrilla personalizada de Central. El set de utensilios para hacer el asado incluyó un juego de pala y atizador que también tiene grabada la sigla del club de sus amores.

Di María parrilla Ángel Di María recibió un juego de parrilla personalizado con la sigla y el escudo de Rosario Central. Foto: Instagram/@angeldimariajm.

A la noche, Di María y su esposa reunieron a más de una veintena de familiares en su casa de Funes. Durante la cena no faltó la música para bailar, ya que disfrutaron de una de las zapadas de "Un poco de ruido".