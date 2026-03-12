La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: cuándo y dónde debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

La Lepra tendrá su primer partido por el torneo más federal que tiene la Asociación del Fútbol Argentino ante Acassuso y por los 32avos de final

12 de marzo 2026 · 11:56hs
Mientras busca ganar su primer triunfo en la Liga Profesional y tratando de encontrar su mejor nivel físico y futbolístico tras la llegada de Frank Kudelka a la conducción técnica, Newell's tiene una fecha tentativa para debutar por los 32avos de la Copa Argentina, ante Acassuso, equipo que milita en la Primera Nacional del fútbol argentino.

La Lepra debutaría en el torneo más federal que organiza la Asociación del Fútbol Argentino el sábado 28, justamente cuando habrá un parate por la definición de la Finalissima entre Argentina y España, más allá que dicho encuentro todavía no haya sido confirmado por la FIFA de cuándo y dónde se jugará debido al conflicto bélico, ya que la sede prevista era Qatar.

A pesar que se especulaba con que el partido se podía llegar a jugar en la cancha de Colón, por ahora la organización del evento evalúa a la cancha de Atlético Rafaela como posibilidad para que se lleve a cabo el debut Leproso. Acassuso, el rival, comanda el grupo A de la Primera Nacional tras haber ganado los tres partidos disputados hasta este momento.

Newell's volvió a los entrenamientos

Con el sabor amargo todavía de el punto que se escapó el último martes antes de Platense por la décima fecha de la Liga Profesional, la Lepra sigue en búsqueda de su primera victoria en el campeonato y volverá a salir fuera de su casa tras tres encuentros de manera consecutiva en el Marcelo Bielsa, donde sumó apenas un punto sobre nueve.

El entrenamiento, comandado por el cuerpo técnico de Frank Kudelka, fue esta mañana, en Bella Vista y a puertas cerradas, y allí el técnico comenzó a delinear el equipo para enfrentar al Granate, último campeón de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, la próxima semana tras el empate en uno ante el Calamar.

Más allá que no hubo lesionados, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de Rodrigo Herrera, quien salió por una fuerte contractura. Si bien se cree no tendrá inconvenientes para estar presente en el próximo cotejo, todo dependerá de cómo trabaje en los próximos días.

El buen rendimiento que tuvo en su ingreso hace prever que Walter Mazzanti tiene muchas chances de ser titular ante el Grana. Se espera conocer los estudios que le iban a realizar a Matías Cóccaro para conocer el presente de la lesión que lo aqueja desde el partido ante Riestra y que no le permitió estar a disposición en los últimos tres encuentros.

