La Capital | Ovación | Central

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

El lateral derecho canalla no estuvo a disposición de Almirón para el partido ante Argentinos. Su representante se habría comunicado con la dirigencia

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

12 de marzo 2026 · 16:35hs
Emanuel Coronel no fue parte del plantel de Central que viajó a La Paternal para jugar ante Argentinos Juniors.

Leonardo Vincenti / La Capital

Emanuel Coronel no fue parte del plantel de Central que viajó a La Paternal para jugar ante Argentinos Juniors.

La situación de Emanuel Coronel es uno de los temas más candentes en Central, luego de lo que fue su ausencia en el partido ante Argentinos Juniors, por disposición de la comisión directiva, lo que hizo que Jorge Almirón no pudiera contar con el jugador.

Este tema, como casi todo en Central, se maneja con mucho hermetismo, aunque algunas voces indicaron que en el entrenamiento matutino de este jueves, posterior al empate en La Paternal, el lateral derecho no se entrenó a la par del grupo.

Lo que no está del todo claro es si eso se debió a una decisión de la dirigencia o a algún inconveniente desde lo físico por parte del futbolista. Pero sin dudas es un dato que se suma a lo sucedido en la previa del partido.

¿Apareció el llamado del representante?

De la misma forma, hay quienes advierten que este jueves el representante de Coronel, Juan Cruz Oller, se contactó con algunos de los máximos referentes de la dirigencia, en teoría para encontrarle una solución al tema.

>> Leer más: El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Coronel no fue convocado para el partido ante Argentinos por decisión del club, en medio de una negociación por la renovación del contrato.

Coronel2CML
Coronel tiene contrato con Central hasta diciembre de 2026. El club quiere extenderlo hasta fines de 2028.

Coronel tiene contrato con Central hasta diciembre de 2026. El club quiere extenderlo hasta fines de 2028.

El vínculo de Coronel con el Canalla vence a fines de 2026, pero desde la dirigencia comenzaron a negociar la extensión del mismo. Lo que trascendió es que hubo varios intentos de comunicación con el representante del jugador y que todos resultaron fallidos.

Coronel, al margen

Es por eso que el club tomó la decisión de que el lateral derecho quede al margen del equipo, al menos hasta que pueda abrirse algún tipo de negociación.

>>Leer más: Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Lo que Central le ofrecería a Coronel es una extensión de contrato hasta diciembre de 2028 y que ese nuevo vínculo correría también para los meses que restan de este 2026. Pero ante la falta de respuesta por parte del agente del futbolista se decidió que no sea tenido en cuenta por el técnico.

Y eso que el pasado 3 de marzo, el mismo club lo destacó por sus grandes intervenciones en el comienzo del clásico, fundamentales para mantener entonces el arco en cero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2028843530207068460&partner=&hide_thread=false

La vivió Ortiz y también Campaz

En Central esto no es nuevo. Ya sucedió otra vez, nada menos que con Miguel Ángel Russo como entrenador y en la previa de un clásico. En aquella ocasión el jugador en cuestión fue Kevin Ortiz, quien era también representado por Oller.

Después de ese clásico por la Copa de la Liga 2024 (el que Central ganó 1-0 con gol de Ignacio Malcorra), el propio Russo declaró que Ortiz no había sido convocado por un pedido de la dirigencia y que él como entrenador no tenía otra cosa que acatar lo que denominó “una política” del club.

También Jaminton Campaz, en la previa de un partido con Platense por un problema con el contrato, en abril del año pasado con Ariel Holan de entrenador. En ambos casos, hubo acuerdo y volvieron a ser considerados rápidamente.

Y ahora la historia se repite porque esa es la postura del club ante situaciones parecidas, en este caso con Coronel como protagonista. Se supo que el futbolista no trabajó este jueves a la par del grupo, pero también que hubo un contacto del representante con la dirigencia.

Noticias relacionadas
Jorge Almirón valoró que los jugadores de Central que tuvieron la oportunidad de sumar minutos no desentonaron.

Almirón: "Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo"

Ante la ausencia de Di María, fue el Bicho Campaz el que tuvo que tomar las riendas del ataque de Central.

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Los once de Central que Jorge Almirón puso en cancha frente a Argentinos Juniors.

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Alejo Veliz intenta un ataque para Central en La Paternal.

Central, con varias bajas de peso, igualó 0 a 0 ante Argentinos en La Paternal

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Lo último

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Así lo resolvieron las federaciones nacional en base al mandato que llevaron las delegaciones de Rosario. Salarios y ley de financiamiento, entre los reclamos

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%
Economía

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites
Política

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
Economía

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Ovación
Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Trump afirmó que no es apropiado que Irán dispute el Mundial

Trump afirmó que "no es apropiado" que Irán dispute el Mundial

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

Policiales
Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La Ciudad
Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Por Pablo Mihal
Ovación

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Por Luis Castro
Ovación

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York
Política

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026
Política

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Kast juró como presidente de Chile y prometió orden donde hay caos
El Mundo

Kast juró como presidente de Chile y prometió "orden donde hay caos"

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile
Política

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera
El Mundo

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario
La Ciudad

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma