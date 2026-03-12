Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

El lateral derecho canalla no estuvo a disposición de Almirón para el partido ante Argentinos. Su representante se habría comunicado con la dirigencia

Emanuel Coronel no fue parte del plantel de Central que viajó a La Paternal para jugar ante Argentinos Juniors.

La situación de Emanuel Coronel es uno de los temas más candentes en Central , luego de lo que fue su ausencia en el partido ante Argentinos Juniors , por disposición de la comisión directiva, lo que hizo que Jorge Almirón no pudiera contar con el jugador.

Este tema, como casi todo en Central, se maneja con mucho hermetismo, aunque algunas voces indicaron que en el entrenamiento matutino de este jueves, posterior al empate en La Paternal , el lateral derecho no se entrenó a la par del grupo.

Lo que no está del todo claro es si eso se debió a una decisión de la dirigencia o a algún inconveniente desde lo físico por parte del futbolista. Pero sin dudas es un dato que se suma a lo sucedido en la previa del partido.

De la misma forma, hay quienes advierten que este jueves el representante de Coronel, Juan Cruz Oller , se contactó con algunos de los máximos referentes de la dirigencia, en teoría para encontrarle una solución al tema.

Coronel no fue convocado para el partido ante Argentinos por decisión del club, en medio de una negociación por la renovación del contrato.

Coronel2CML Coronel tiene contrato con Central hasta diciembre de 2026. El club quiere extenderlo hasta fines de 2028. Celina Mutti Lovera / La Capital

El vínculo de Coronel con el Canalla vence a fines de 2026, pero desde la dirigencia comenzaron a negociar la extensión del mismo. Lo que trascendió es que hubo varios intentos de comunicación con el representante del jugador y que todos resultaron fallidos.

Coronel, al margen

Es por eso que el club tomó la decisión de que el lateral derecho quede al margen del equipo, al menos hasta que pueda abrirse algún tipo de negociación.

Lo que Central le ofrecería a Coronel es una extensión de contrato hasta diciembre de 2028 y que ese nuevo vínculo correría también para los meses que restan de este 2026. Pero ante la falta de respuesta por parte del agente del futbolista se decidió que no sea tenido en cuenta por el técnico.

Y eso que el pasado 3 de marzo, el mismo club lo destacó por sus grandes intervenciones en el comienzo del clásico, fundamentales para mantener entonces el arco en cero.

La vivió Ortiz y también Campaz

En Central esto no es nuevo. Ya sucedió otra vez, nada menos que con Miguel Ángel Russo como entrenador y en la previa de un clásico. En aquella ocasión el jugador en cuestión fue Kevin Ortiz, quien era también representado por Oller.

Después de ese clásico por la Copa de la Liga 2024 (el que Central ganó 1-0 con gol de Ignacio Malcorra), el propio Russo declaró que Ortiz no había sido convocado por un pedido de la dirigencia y que él como entrenador no tenía otra cosa que acatar lo que denominó “una política” del club.

También Jaminton Campaz, en la previa de un partido con Platense por un problema con el contrato, en abril del año pasado con Ariel Holan de entrenador. En ambos casos, hubo acuerdo y volvieron a ser considerados rápidamente.

Y ahora la historia se repite porque esa es la postura del club ante situaciones parecidas, en este caso con Coronel como protagonista. Se supo que el futbolista no trabajó este jueves a la par del grupo, pero también que hubo un contacto del representante con la dirigencia.