Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Tanto Estados Unidos como el país persa se atrincheraron, con la esperanza de resistir más que el otro

Irán atacó barcos comerciales y el Aeropuerto Internacional de Dubái este miércoles, intensificando una campaña para cerrar el golfo Pérsico, a medida que aumentan las preocupaciones energéticas a nivel mundial, y mientras Estados Unidos e Israel continúan con su ofensiva sobre la República Islámica.

La respuesta de Irán al bombardeo sorpresa israelí y estadounidense de hace 12 días modificó las rutas comerciales, estranguló los suministros de combustible y fertilizante que salen del golfo Pérsico, y amenazó el tráfico aéreo a través de una de las regiones más transitadas del mundo. Ambos bandos se atrincheraron, con la esperanza de resistir más que el otro.

Según una evaluación de la inteligencia israelí, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, fue herido al inicio de la guerra, el día en que su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un ataque aéreo israelí.

Jamenei hijo, de 56 años, cuya esposa también murió en el ataque israelí, no fue visto desde que se convirtió en líder supremo el lunes. Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian, escribió en redes sociales que había escuchado que Mojtaba Jamenei estaba herido, pero que amigos dijeron que “está sano y no hay problema”.

En Teherán, a última hora del miércoles, testigos dijeron haber escuchado fuertes ataques, explosiones y fuego intenso de baterías antiaéreas. También pudieron oír el zumbido de drones sobre la zona. Una persona que conducía hacia Teherán describió cielos nublados mientras el humo de las explosiones de bombas y misiles se mezclaba en el aire con un olor a pólvora quemada y nafta. Las personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Las repercusiones en todo Medio Oriente se ampliaron mientras Israel ataca lo que, según dice, son objetivos vinculados con combatientes de Hezbolá en Líbano. La agencia para los refugiados de Naciones Unidas dijo que al menos 759.000 personas fueron desplazadas internamente en el país, mientras que más de 92.000 cruzaron hacia la vecina Siria.

Ataque al aeropuerto

Por otro lado, dos drones iraníes impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, sede de la aerolínea Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales. Cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, según precisó la Oficina de Medios de Dubái.

Irán prácticamente frenó el tráfico de mercancías a través del estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte de todo el petróleo comercializado. También atacó yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes, con el objetivo de generar suficientes daños económicos a nivel global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Desde que comenzó la guerra se confirmaron al menos 12 incidentes relacionados con embarcaciones en y alrededor del estrecho de Ormuz, según dos servicios globales de rastreo. La Organización Marítima Internacional dice que al menos siete marineros fallecieron.

Un proyectil impactó un buque de carga tailandés frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz, el cual se incendió posteriormente. Las autoridades buscan a tres tripulantes desaparecidos del Mayuree Naree después de que 20 de ellos fueron rescatados por la Marina omaní, indicó el Departamento Marítimo de Tailandia.